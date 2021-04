V stampedu na romanju v Izraelu več kot 40 mrtvih

FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

FOTO: Nir Elias/Reuters

V množičnem stampedu v judovskem romarskem kraju Meron na severovzhodu Izraela je danes na romanju ortodoksnih judov po navedbah medijev umrlo najmanj 44 ljudi. Ranjenih je okoli 60 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.Na tem najbolj množičnem dogodku v državi od izbruha pandemije covida-19 se je po podatkih medijev zbralo več deset tisoč ljudi oziroma trikrat več, kot je bilo dovoljeno.Policijski viri so za časnik Haaretz povedali, da se je tragedija zgodila, ko je nekaj romarjem spodrsnilo na stopnicah, zaradi česar je več deset ljudi padlo, nato pa so ljudje iz goste množice skušali zbežati.Izraelska agencija za reševanje je potrdila več deset mrtvih in ranjenih, a števila mrtvih niso navedli. Časnik Haaretz je poročal o najmanj 44 mrtvih. Po podatkih agencije je na kraju dogodka 38 huje ranjenih v kritičnem stanju, še šest pa so jih odpeljali na zdravljenje, več deset ljudi je utrpelo lažje poškodbe. Reševalci evakuirajo ranjene, tudi s helikopterji, ki jih je priskrbela vojska. Policija je ljudi pozvala k evakuaciji. Na kraju je več deset reševalnih vozil, poroča britanski BBC na svoji spletni strani.Izraelski premierje sporočil, da moli za ranjene v tej hudi katastrofi.