V strelskem pohodu na univerzi v Las Vegasu trije mrtvi

V včerajšnjem streljanju v prostorih Univerze Nevada v Las Vegasu je napadalec ubil tri osebe, eno pa hudo ranil. Morilski pohod so prekinili policisti, ki so napadalca ubili. Motiv za napad še ni znan. Kot poročajo ameriški mediji, je storilec 67-letni profesor, ki se je domnevno želel zaposliti na univerzi, a so ga zavrnili.

Tožilci so medtem vložili obtožnico proti odgovornemu za torkov strelski pohod v Teksasu, v katerem je bilo ubitih šest ljudi. Strelski napad v teksaškem mestu San Antonio je trajal več ur, pred pridržanjem pa je 34-letni napadalec ranil tudi dva policista. Tudi v tem primeru motiv ostaja neznan. Policija je sicer objavila, da je bil osumljenec lani aretiran zaradi nasilja v družini.

Ameriški predsednikse je na napade v Teksasu in v Las Vegasu odzval s ponovnim pozivom kongresu, naj zaostri orožarsko zakonodajo. »Samo letos je bilo v naši državi več kot 600 množičnih strelskih napadov, zaradi nasilja s strelnim orožjem pa je umrlo okrog 40.000 ljudi. To ni normalno in ne smemo dovoliti, da postane normalno,« je sporočil.

»Brez kongresa ne moremo storiti več, kot smo storili doslej proti nasilju s strelnim orožjem. Republikanci se morajo pridružiti demokratom pri prepovedi jurišnih pušk,« je opozoril in navedel še nekaj drugih potrebnih ukrepov, kot je obvezno preverjanje morebitne kriminalne preteklosti kupcev orožja.