V švicarskih Alpah dva mrtva in več ranjenih

V švicarskih Alpah sta danes pod padajočimi seraki umrla dva alpinista, Francozinja in Španec, še devet drugih je bilo poškodovanih, poročajo tuje tiskovne agencije. V reševalni akciji je sodelovalo več helikopterjev.

Policija je zgodaj zjutraj dobila klic, da je v masivu Grand Combin v bližini meje z Italijo skupina alpinistov ujeta med padajočimi seraki. Na pomoč je poletelo sedem helikopterjev, na kraju so našli 17 ljudi, ki so bili v več manjših skupinah.

»Dva človeka sta umrla na kraju samem,« je sporočila policija in pojasnila, da gre za 40-letno Francozinjo in 65-letnega Španca. Devet so jih odpeljali v bolnišnico, pri čemer imata dva hujše poškodbe. Ostale ljudi so s helikopterji prepeljali na varno.

Nesreča se je zgodila na nadmorski višini okoli 3400 metrov, Grand Combin pa ima sicer več vrhov, ki so višji od 4000 metrov.

Švicarska policija je svetovala previdnost pri odpravah v visokogorje. »Če je ničta izoterma na višini okoli 4000 metrov, je treba biti izjemno previden oziroma se je bolje poti ne lotiti,« so sporočili ter dodali, da se je treba pred odhodom pri izkušenih gorskih vodnikih nujno prepričati o stanju poti.