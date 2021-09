V talibski vladi tudi zaporniki iz Guantanama in imena s seznamov teroristov

Talibi v Kandaharju proslavljajo odhod Američanov. FOTO: Javed Tanveer/AFP

ZDA bodo vlado presojale po dejanjih

Talibi ob uničeni bazi Cie v Kabulu. FOTO: Aamir Qureshi/AFP

Talibi so včeraj objavili imena nove vlade v Kabulu, ta gesta pa je že vzbudila skrb v Washingtonu in drugod, saj so na seznamu tudi imena, znana iz zgodovine napadov na sile ZDA v Afganistanu v zadnjih dveh desetletjih. In imena s seznamov najbolj iskanih teroristov pri FBI ali nekdanjih zapornikov v Guantanamu.Vlado talibov bo vodil mula, nekoč tesen sodelavec pokojnega ustanovitelja talibov. Kot piše CNN, se nahaja na terorističnem seznamu Združenih narodov, njegov namestnik bo soustanovitelj talibovOmarjev sinbo minister za obrambo, notranji minister pa bo, vodja uporniške skupine Hakani, ki v ZDA velja za teroristično skupino. Nahaja se na seznamu FBI najbolj iskanih, nanj je razpisanih deset milijonov dolarjev nagrade. Nagrada za njegovega strica, ki bo minister za begunce, zaradi njegovih povezav z Al Kaido znaša pet milijonov dolarjev.Štirje med tistimi, ki so jim pripadli visoki položaji, so izkusili Guantanamo, ameriške oblasti pa so jih izpustile ob izmenjavi za izpustitev svojega častnika, ki ga je imela skupina Hakani v ujetništvu med letoma 2009 in 2014. To so, ki bo nov minister za meje,, ki bo direktor obveščevalcev,, ki bo minister za informacije in kulturo, in, ki bo namestnik obrambnega ministra.»Poudarjamo, da je predstavljeni seznam imen sestavljen zgolj iz posameznikov, ki so člani talibov ali njihovi bližnji sodelavci, žensk ni. Skrbita nas tudi pripadnost in zgodovina nekaterih posameznikov,« so po poročanju STA sporočili z ameriškega State Departmenta.Kot je ta objavil, bodo sicer ZDA vlado ne glede na imena v njej presojale po dejanjih, pri čemer bo Američane zanimalo tudi, ali bo vlada ameriškim državljanom in Afganistancem omogočala prost odhod iz države.Kot še piše CNN, imena nove vlade ne bodo odpravila pomislekov mednarodnega prostora v času, ko si talibi prizadevajo za mednarodno priznanje in pomoč, ki jim je prepotrebna. Brez dostopa do sredstev, ki so jih zamrznile ZDA, druge države ter Mednarodni denarni sklad, se Afganistan sooča s poslabšanjem humanitarnih in gospodarskih razmer.Voditelji drugih držav in posojilodajalci še čakajo, kako bodo talibi ravnali z opozicijo, ženskami in verskimi ter etničnimi manjšinami.