V Trstu ponovno izvoljen Roberto Dipiazza

V Trstu po preštetju glasov z 232 od skupno 238 volišč vodi sedanji župan, kandidat desne sredine Roberto Dipiazza, ki je prejel 51,6 odstotka glasov. Njegov protikandidat leve sredine Francesco Russo je prejel 48,4 odstotka glasov. Prednost Dipiazze je za Russa že nedosegljiva, poroča na spletni strani Primorski dnevnik.

V Rimu je slavil županski kandidat leve sredine, nekdanji minister za gospodarstvo Roberto Gualtieri, ki je glede na volilne projekcije dobil 59 odstotkov glasov podpore, njegov tekmec, kandidat desne sredine Enrico Michetti, pa 37 odstotkov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V Torinu je slavil kandidat Demokratske stranke (PD) Stefano Lo Russo, ki je glede na volilne projekcije dobil 53 odstotkov glasov in tako premagal kandidata desne sredine Paola Damiliana.

V finančnem središču Milano ter v Bologni in Neaplju so socialdemokratski kandidati slavili že v prvem krogu volitev.

Lokalne volitve ne bodo imele neposrednih posledic na vlado narodne enotnosti v Rimu pod vodstvom Maria Draghija. So pa prve volitve po Draghijevem prevzemu italijanske vlade februarja letos. Opazovalci v uspehu socialdemokratov na tokratnih lokalnih volitvah sicer vidijo tudi izraz podpore nestrankarskemu premierju, ki ima največjo politično podporo prav v PD.

V Italiji se je v nedeljo začel drugi krog lokalnih volitev, v katerem so izbirali župane in občinske svetnike 65 mest, tudi Rima in Trsta. Volišča so se zaprla danes ob 15. uri.