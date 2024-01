V Turčiji pridržali 56 osumljencev z Interpolovega seznama

Turške oblasti so pridržale 56 osumljencev, ki jih zaradi različnih kaznivih dejanj, od preprodaje drog do pranja denarja in umorov, iščejo v 18 državah sveta, so danes sporočili iz Ankare. Po navedbah notranjega ministra Alija Yerlikaye so vsi uvrščeni na Interpolov rdeči seznam iskanih oseb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na rdeči seznam Mednarodne organizacije kriminalistične policije Interpol so uvrščene tiste iskane osebe, za katere posamezne države ali mednarodna sodišča zahtevajo prijetje in izročitev.

Posameznike med omenjenimi 56 osumljenci med drugim iščejo v ZDA, Nemčiji, Indiji, več nekdanjih sovjetskih republikah ter drugih delih Azije in Bližnjega vzhoda. Yerlikayev urad ni razkril imen osumljencev, navedel je le, da so bili ti prijeti v okviru usklajenih akcij v 11 turških provincah, vključno z Istanbulom.

Turško notranje ministrstvo in obveščevalna služba MTI sta sicer v zadnjih tednih napovedala niz odmevnih aretacij, vključno s torkovim pridržanjem 34 domnevnih izraelskih vohunov. Pred tem so turški organi pregona konec decembra zaradi domnevnih povezav s skrajno skupino Islamska država (IS) pridržali 32 ljudi.