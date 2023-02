V Ukrajini novi ruski zračni napadi

Rusija je v jutranjih urah nad Ukrajino izvedla nove napade z brezpilotnimi letali, v katerih sta bile ubiti dve osebi, še tri pa so bile ranjene, so danes sporočile ukrajinske sile. Ob tem so dodale, da jim je uspelo sestreliti 11 od 14 brezpilotnih letal šahed, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Najmanj dve smrtni žrtvi in tri ranjene je terjal ruski napad na ukrajinsko mesto Hmelnicki na zahodu države, so sporočile lokalne oblasti. Oba umrla naj bi bila reševalca.

Nad prestolnico Kijev so ukrajinske sile sestrelile devet brezpilotnih letal, je dejal vodja kijevske vojaške uprave Sergej Popko, ne da bi navedel, ali je napad terjal žrtve oziroma škodo na infrastrukturi.

Pojasnil je, da je bil napad izveden v dveh ločenih valovih, zaradi česar so zračni alarmi zvonili več kot pet ur. Hkrati pa je opozoril, da ruske sile s tovrstnimi napadi skušajo izčrpati ukrajinsko zračno obrambo.

Od sredine oktobra je Rusija izvedla številne obsežne zračne napade, predvsem na objekte ukrajinske energetske infrastrukture. Zaradi obsežnega uničenja infrastrukture je marsikje prišlo do prekinitve dobave električne energije, kar je prizadelo na milijone ljudi.