V večini šol v rdečih regijah se nadaljuje pouk za učence prve triade

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo danes obravnaval predlog osmega protikoronskega zakona, ki prinaša dodatnih 320 milijonov evrov pomoči za blažitev posledic epidemije covida-19. Delodajalci čakajo predvsem na podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter odvzem dela bremena zaradi zvišanja minimalne plače.V večini osnovnih šol v rdečih regijah se danes nadaljuje pouk za učence prvega triletja. Še pred poukom bodo zaposlene v šolah testirali na okužbo z novim koronavirusom. Kjer testiranj še ne bodo opravili, bo danes pouk na daljavo. V šolske klopi se ne bodo vrnili učenci petih »črnih« regij, kjer pa bodo vrtci zagotavljali nujno varstvo.Testiranje naj bi danes še pred začetkom pouka organizirali v okoli 90 odstotkov vseh osnovnih šol v rdečih regijah. Kjer tega ne bodo mogli organizirati, bo pouk danes potekal na daljavo in se bodo otroci v šolske klopi vrnili šele v torek.Testirati se bodo danes morali tudi zaposleni v vrtcih v rdečih regijah, po navodilu ministrstva za izobraževanje naj bodo testiranja organizirana tekom celega dne, da bo lahko potekalo varstvo vseh otrok.V regijah, ki so zaradi slabše epidemiološke slike na črnem seznamu ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa – to so goriška, jugovzhodna Slovenija, obalno-kraška, posavska in zasavska regija – pa bo po novem zagotovljeno nujno varstvo za otroke prvih treh razredov osnovnih šol, katerih oba starša ali starš samohranilec je zaposlen v sektorjih kritične infrastrukture. Tudi tisti zaposleni, ki bodo skrbeli za te otroke, bodo morali danes na testiranje. Ta konec tedna so po več krajih po državi potekali protesti zaradi zaprtih šol , po nekaterih napovedih se utegnejo nadaljevati.V rdečih regijah – to so gorenjska, koroška, osrednjeslovenska, podravska, pomurska, primorsko-notranjska in savinjska – bo tako pouk ta teden potekal v šolah za 48.309 učencev, ki obiskujejo prve tri razrede osnovne šole. Zanje skrbi 11.590 učiteljev in drugih zaposlenih. V črnih regijah pa prvo triletje osnovne šole obiskuje 15.845 učencev.