Protest proti molku

Predsednici države dr. Nataši Pirc Musar, predsedniku vlade dr. Robertu Golobu, ministricam in ministrom ...

V meni je zavrelo. Dve pošasti, do skrajnosti sprevrženi v svoji človeški podobi, se združujeta zaradi skupnega interesa razdelitve sveta med seboj. Predmet delitve so ozemlja z naravnimi bogastvi, dragocenimi minerali in strateškimi kovinami v Evropi, na Grenlandiji, v Kanadi, Afriki, Avstraliji … Prva je na vrsti Evropa, ki je zaspala v samozadovoljstvu in se zbuja prepočasi. Ničesar se ni naučila iz zgodovine.

Septembra 1939 se je začela že druga evropska tragedija dvajsetega stoletja. Po samo dvajsetih letih od prve. Najprej napad na Poljsko, zatem »vrnitev« Sudetskih Nemcev v matično državo, sledila je pripojitev Avstrije z »anschlussom«. Evropa je molčala. Nadaljevanje zgodbe poznamo.

Danes se zgodovina ponavlja, Evropa pa spet nič. Ampak vojna se je že začela. Je to tako težko videti in ozavestiti? Priča smo novi »hibridni vojni«, ki združuje klasične vojaške operacije, kibernetske napade, širjenje lažnih novic, novačenje vojaških plačancev, razpredanje vohunske mreže, gospodarske sankcije, biološko orožje ...

Organizacija združenih narodov, ustanovljena po drugi svetovni vojni prav zaradi sklepa Nikoli več!, nima skoraj nobene veljave, človekove pravice, pravice narodov do samoodločbe, spoštovanje ozemeljske celovitosti suverenih držav, vsi dosežki človeštva po drugi svetovni vojni ... so brez veljave.

Natančno vemo, kam vodijo dvostranski pogovori med Trumpom in Putinom. Voditelji evropskih držav pa zbegano, neodločno, prepočasi sestankujejo … Zbudite se, spregovorite, postavite se v bran demokraciji zaradi prihodnosti naših otrok! Ni še prepozno, čeprav ste zamudili priložnosti že ob stegovanju Orbánovih rok po slovenski zemlji, ob njegovem soliranju v Svetu Evrope, ob krepitvi skrajno desnih strank v Nemčiji, na Poljskem – pa tudi pri nas.

Ne bodite več tiho! Modri voditelji v kritičnih trenutkih odmislijo medsebojne razlike in stopijo skupaj v bran vrednotam, pridobljenim s človeškimi žrtvami.

Protestiram proti vašemu molku! Ker z njim Trumpu in Putinu dajete pogum in samozavest za zločinska početja zdaj in v prihodnosti.

Protestiram, ker z molkom v nas, državljanih, poglabljate strah pred prihodnostjo, uničujete upanje na ohranitev pridobljenih človekovih pravic in blagostanja. Gaza in Mariupolj se lahko že jutri zgodita kjerkoli na interesnih območjih.

Spregovorite, postavite se v bran, imate zgodovinsko dolžnost, opravite jo razsodno, odločno in s pogumom.

Spoštovana predsednica države, spoštovani predsednik vlade, spoštovane ministrice in ministri, bodite agenti usode in ne njene žrtve. Samo upanje na bolje je najslabša strategija. Uprite se obema pošastma, ne zatiskajte si oči; v pripravljenosti čaka Kitajska, tudi Indija ne bo ostala samo opazovalka.

Na programu je nova delitev sveta. S silo, izsiljevanjem, napadi, vsiljenimi sporazumi, tudi z genocidom.

Ko je George Orwell leta 1948 napisal roman 1984, je ta veljal za eno najpomembnejših distopičnih knjig dvajsetega stoletja. Danes je veliki brat naša realnost. Ko je leta 1985 Margaret Atwood izdala roman Deklina zgodba, se nam je taka družba vsem zdela neuresničljiva fikcija. Poseganje v pravice žensk, da same odločajo o svojem telesu, se je že začelo s prepovedmi splava. Koliko časa še mora preteči, da bodo samo še stroj za rojevanje?

Ne pričakujem vašega odgovora na moj protest. Zahtevam pa ukrepanje, ker je to dolžnost vseh, na katerega ga naslavljam.