V Wisconsinu avto, ki je zapeljal v množico, ubil več ljudi

V mestu Waukesha v ameriški zvezni državi Wisconsin je voznik z vso hitrostjo zapeljal vozil v predbožično parado in najmanj dvajset ljudi so morali odpeljati v bolnišnice, za nekatere je bila prepozna vsaka pomoč. Policija je že prijela osumljenca.

Oglasili so se tudi v Beli hiši, kjer natančno opazujejo položaj in sočustvujejo z vsemi prizadetimi. Waukesha velja za eno od predmestij največjega mesta v Wisconsinu Milwaukeeja ter je manj kot osemdeset kilometrov oddaljena od Kenoshe, v kateri so v petek vseh obtožb oprostili ubijalca protestnikov gibanja »Črna življenja so pomembna« (BLM) Kyla Rittenhousa. Odločitev sodišča, da je sedemnajstletni varnostnik avgusta lani ukrepal v samoobrambi, je razburkala vse ZDA s protesti v New Yorku, Oregonu in drugod.

V delu ameriške desnice Rittenhousu priporočajo tožbe vseh s predsednikom Joejem Bidnom in številnimi mediji na čelu, ki so mu pripisovali krivdo za tragične dogodke, v delu levice pa nočejo verjeti, da sta žrtvi z dolgim kazenskim dosjejem in en preživeli napadli mladeniča. Kyle Rittenhouse je v prvem intervjuju po oprostitvi povedal, da tudi sam podpira gibanje BLM ter da njegov primer nima nič z rasizmom, ampak le s samoobrambo.

Še pred poznavanjem podrobnosti sinočnjega napada v Waukeshi pa je mogoče zaključiti, da bodo mnogi vztrajali pri pristranskem razumevanju zadnjih dogodkov. Policija pa vsaj zvečer po lokalnem času ni izključevala ničesar in zato niti ne terorističnega dejanja.