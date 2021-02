V ZDA nezadovoljni, da bo Meddržavno sodišče razsodilo o tožbi Irana

Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif. FOTO: AFP

Iz Washingtona so sporočili, da so ZDA razočarane nad odločitvijo Meddržavnega sodišča v Haagu, ki se je v sredo razglasilo za pristojno v tožbi Irana proti ZDA zaradi sankcij, ki jih je proti Teheranu znova uvedla administracija prejšnjega ameriškega predsednika, je včeraj dejal tiskovni predstavnik State DepartmentaIran v tožbi pred Meddržavnim sodiščem trdi, da so ZDA prekršile pogodbo o prijateljstvu med državama iz leta 1955 s tem, ko so se leta 2018 za časa Trumpovega mandata enostransko umaknile iz iranskega jedrskega dogovora in začele uvajati sankcije proti Iranu. Za ta korak so se v Washingtonu odločili, čeprav Iran ni kršil svojih zavez iz dogovora.ZDA so vztrajale, da sodišče v Haagu ni pristojno in mora zavreči primer. Sankcije so po njihovem potrebne, saj da Iran predstavlja hudo grožnjo mednarodni varnosti. Iranski zunanji ministerje odločitev sodišča v Haagu označil za zmago, Price pa je bil kritičen do iranskega razglašanja zmage. Kot je poudaril, je odločitev sodišča preliminarna, sodniki si bodo namreč za sodbo vzeli več časa. ZDA nameravajo v naslednji fazi spora pojasniti, zakaj iranska tožba ni utemeljena.Predsednik ZDAje sicer izrazil namero, da vrne ZDA k jedrskemu dogovoru, vendar to pogojuje s preklicem ukrepov, ki jih je Iran sprejel v odgovoru na sankcije nekdanje ameriške administracije.