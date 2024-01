V ZDA več kot 100 milijonov ljudi v pripravljenosti na zimsko neurje

V ZDA je bilo v sredo več kot 100 milijonov ljudi pripravljenih na obilnejše sneženje, ki se obeta konec tedna. Nacionalna vremenska služba ZDA je medtem opozorila na izjemno nizke temperature v 26 od 50 zveznih držav.

Snežno neurje se je pomikalo proti Rocky Mountains na zahodu ZDA, v Koloradu pa so izdali opozorila o nevarnosti plazov zaradi obilnega sneženja in močnega vetra, ki lahko doseže hitrost 120 kilometrov na uro.

Po napovedih vremenoslovcev bo v Severni Dakoti zaradi hladnega vetra občutek mraza minus 31 stopinj Celzija, v Chicagu minus 26 stopinj Celzija, v Tampi na Floridi pa na minus 6 stopinj Celzija.

V prestolnici Washington je v sredo zapadlo do deset centimetrov snega, v bližnjem Baltimoru in Philadelphii pa 12,5 oziroma 8,5 centimetra.

FOTO: Maye-e Wong/Reuters

Danes in jutri nova snežna neurja

Po podatkih Nacionalne vremenske službe bodo na vzhodni obali ZDA po prehodu hladne fronte, ki je zajela večji del severovzhoda države, v četrtek in petek nova snežna neurja. Po državah Maine, Misisipi in New York pa se bo nadaljevalo močno sneženje.

V Oregonu je zaradi poledenelih daljnovodov brez elektrike ostalo 60.000 ljudi, za območje mesta Portland pa so vremenoslovci izdali opozorilo pred nevarnimi poledicami.