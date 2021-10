V znamenju žensk in burje

V nadaljevanju preberite:



»Jadranje še vedno velja bolj za moški šport, a se ta miselnost spreminja. Tudi na adrenalinskem Sail GP, ki bo v Cádizu v Španiji, bodo prvič v ekipe vključili jadralke, enako bodo storili na regati za zlati pokal SSL,« pravi Tina Mrak, slovenska jadralka in olimpijka, ki se bo s sotekmovalko Veroniko Macarol jutri udeležila tržaške regate Barcolana.

Priložnost za promocijo Slovenije

Predlanski zmagovalci Barcolane, ekipa Ewol Gašperja Vinčeca. FOTO: Barbara Milavec

Slovenski olimpijki tekmovalno razpoloženi

Vinčec tokrat z Michelinovim chefom

Močna burja naj bi do nedelje nekoliko popustila. FOTO: Tomi Lombar

Dogodek za partnerje in sponzorje

»Jadranje še vedno velja bolj za moški šport, a se ta miselnost spreminja. Tudi na adrenalinskem Sail GP, ki bo v Cádizu v Španiji, bodo prvič v ekipe vključili jadralke, enako bodo storili na regati za zlati pokal SSL,« pravi, slovenska jadralka in olimpijka, ki se bo s sotekmovalkojutri udeležila tržaške regate Barcolana. Ta se je pred leti vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot najbolj množična regata na svetu. Letošnja izvedba bo v znamenju žensk.Barcolana je v Trst privabila že rekordnih 350.000 obiskovalcev. V letih pred pandemijo se je na regato prijavilo celo več kot 2600 jadralskih posadk, a tega letos ni bilo pričakovati. Število prijavljenih se je ustavilo pri okoli 1600. Epidemiološki ukrepi so še vedno potrebni, vendar je v primerjavi z lani – ko je regata odpadla tudi zaradi premočne burje – razpoloženje bistveno bolj sproščeno. »Za to se lahko zahvalimo cepivom proti covidu-19,« pravi, predsednik jadralnega društva Società Velica Barcola e Grignano, ki je že 53. leto zapored organizator dogodka. Sogovornik predvideva, da niti močna burja ne bo ogrozila nedeljskega jadralskega praznika, bo pa regata zato predvidoma ena hitrejših. Za vsak primer so kot rezervni dan določili ponedeljek.Danes se bodo iz Portoroža proti Trstu podale slovenske in hrvaške jadrnice, ki se bodo pomerile v regati Go to Barcolana from Slovenia By I Feel Slovenia. »Pred dvema letoma smo imeli 60 udeležencev, letos jih bo glede na okoliščine, povezane s pandemijo, nekaj manj,« pojasnjuje, ki skrbi za odnose z javnostmi pri tržaškem pomorskem klubu Sirena, soorganizatorju regate. Glede na vremensko napoved naj bi močna burja, ki je v minulih dneh preprečila celo dogajanje v razstavnih prostorih na nabrežju, nekoliko popustila. Še vedno pa jo bo na morju precej občutiti in utegne prekrižati načrte jadralcem. Če regata ne bo odpadla, bo podelitev nagrad popoldne na osrednjem tržaškem Velikem trgu.Pokroviteljstvo nad to regato je prevzela Slovenska turistična organizacija (STO). Ta je tudi sicer s slovenskimi turističnimi ponudniki navzoča na tem največjem tržaškem športnem dogodku. »Barcolana je odlična možnost za predstavitev Slovenije kot bližnje, trajnostne in butične destinacije ljubiteljem jadralnega športa,« poudarja, vodja predstavništva STO v Italiji. Med slovenskimi ponudniki so Lifeclass, Marina Portorož, Vipavska dolina, Zeleni Kras, Rimske terme, Thermana Laško in Terme Olimia.Letošnja novost regate je pokal Trofeo Generali – Women in Sailing, s katerim bodo nagradili najboljšo mešano posadko, ki bo za krmilom imela žensko. »Jadranje je trajnostno naravnan šport. To se kaže v poudarjanju enakosti na vseh ravneh. Potrebujemo več žensk za krmilom, ne le na jadrnicah, pač pa tudi v družbi, politiki in podjetjih,« poudarja Mitja Gialuz. V okviru jadralnega dogodka so organizirali posvet o stanju morja, ki je pokazal, da je treba ukrepati takoj – če želimo ohraniti zdravo morsko okolje za nove generacije. »Ne samo za tiste, ki prihajajo, že zdajšnji mladi bodo čutili posledice zakisanosti morja, pomanjkanja biodiverzitete v njem in povišanih temperatur, ki dvigujejo gladino in ogrožajo obalo,« je pojasnil.Tudi slovenski vrhunski jadralki, olimpijki Tina Mrak in Veronika Macarol bosta del mešane ekipe na desetmetrski jadrnici Code 10, ki jo je zasnoval znani slovenski oblikovalec. Plula pa bo pod madžarsko zastavo. »To je zelo hitra jadrnica, s katero računamo na zelo dobro uvrstitev v naši kategoriji,« je dejala Tina Mrak. Zadnje Barcolane sta se naši jadralki udeležili kot del izključno ženske ekipe, poveljevala ji je tržaška krmarka. Čeprav so bile med favoriti, pa vidnejše uvrstitve niso dosegle, zato sta Mrakova in Macarolova letos še toliko bolj tekmovalno razpoloženi.»Letošnja ekipa je nekoliko spremenjena,tokrat ne bo, saj mu obveznosti tega ne dopuščajo, zato pa bo del naše ekipe Ewol Michelinov chef,« napoveduje, zmagovalec predlanske Barcolane. Koprski jadralec bo jutri vendarle nastopil z več kot 27-metrsko (86 čevljev dolgo) jadrnico Morning Glory, ki je bila že dvakrat zmagovalka tržaške regate. Pod Vinčečevim poveljstvom se je preimenovala v Way of Life. Z njo bi moral nastopiti že na zadnji Barcolani, a to ni bilo mogoče zaradi sodnega zasega plovila – s katerim pa Vinčec ni imel nič, saj je to zadevalo prejšnjega lastnika. »Zmaga na Barcolani morda ni tako pomembna v športnem smislu, je pa zato prestižna z vidika popularnosti in sponzorjev. Gre za največjo regato na svetu in opaznost je res velika,« pravi. Jadrnica, ki jo bo krmaril, je po njegovih besedah narejena za plovbo po oceanu. »Je ena od petih najboljših na svetu,« ponosno pove. Začrtano ima tudi že naslednjo regato – Rolex Middle Sea Race na Malti.Med letošnjimi favoriti je, podobno kot vrsto preteklih let, še ekipana 100-čeveljski jadrnici Arca SGR; Benussi je večkratni zmagovalec Barcolane. Resen tekmec bo tudi jadrnica Portopiccolo Prosecco Doc, krmaril jo bo Koprčan»Gre predvsem za poslovno vrednost, saj se na regati tradicionalno dobimo s partnerji in sponzorji,« meni izolski jadralec, ki se udeležuje odmevne tržaške regate, odkar pomni. Na Barcolani tekmujejo od najmanjših jadrnic pa vse do tistih iz razreda maksi. »To je tako, kot če bi tekmovala fičo in ferrari. A čar te regate je ravno v raznolikosti in množičnosti,« nadaljuje. Orlova ekipa z dvajsetmetrsko jadrnico CleanSport ni med kandidati za zmago, vendar pričakujejo uvrstitev med prvih deset. Dogodek ima po njegovih besedah izjemen vpliv na turizem, ne samo v Trstu, pozna se tudi našemu delu Istre. »Oddali smo vseh 20 jadrnic, ki jih imamo. Povpraševanje v času Barcolane je vselej zelo veliko. To so predvsem naše stalne stranke, večinoma Italijani, nekaj pa je tudi Avstrijcev,« izvemo še od Borisa Omana iz izolskega podjetja Adria Service.