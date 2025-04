V zrušenju strehe umrlo več kot 180 ljudi, tudi pevec Rubby Perez

V torkovem zrušenju strehe nočnega kluba v prestolnici Dominikanske republike Santo Domingo je umrlo najmanj 184 ljudi, so v sredo sporočili reševalci. Dodali so, da so akcijo iskanja preživelih končali in da se bodo odslej osredotočili na iskanje trupel.

Po navedbah reševalcev je število potrjenih smrtnih žrtev naraslo na 184, potem ko se je v torek okoli enih zjutraj med koncertom pevca Rubbyja Pereza zrušila streha kluba Jet Set. Med mrtvimi je tudi Perez.

»Ker so bile izčrpane vse razumne možnosti, da bi našli še več preživelih, operacija zdaj prehaja v drugačno, a enako občutljivo in ključno fazo: izkop posmrtnih ostankov,« so še sporočili reševalci, ki so pred tem dva dni prečesavali ruševine in iskali preživele. »Tu bomo, dokler ne bomo našli vseh, živih ali mrtvih,« je poudaril direktor centra za nujne primere (COE) Juan Manuel Mendez.

V bolnišnicah se medtem zdravi več kot 150 poškodovanih. Po ocenah je bilo ob nesreči v klubu od petsto do tisoč ljudi.

Akcijo iskanja preživelih so končali. FOTO: Martin Bernetti/AFP

Tridnevno žalovanje

Predsednik države Luis Abinader je v torek na družbenem omrežju x izrazil obžalovanje zaradi tragedije. Kasneje je obiskal prizorišče tragedije in z odlokom razglasil tridnevno žalovanje.

»Naša srca so z družinami in bližnjimi, ki jih je prizadel ta uničujoči dogodek,« pa je v sredo na omrežju x zapisal ameriški državni sekretar Marco Rubio in dodal, da je med mrtvimi tudi najmanj en državljan ZDA. Sožalje prizadetim je poslal tudi papež Frančišek.