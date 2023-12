Varnostni incident predsednika Bidna

Osebni avto s še neidentificiranim voznikom se je v nedeljo zvečer zaletel v povorko vozil ameriškega predsednika Joeja Bidna. Spremljajoča vozila so bila parkirana v bližini volilnega štaba v delawarskem Wilmingtonu in osuplega predsednika ZDA ter prvo damo Jill, ki sta ravno prišla iz stavbe ter slišala glasen pok. so pripadniki tajnih služb hitro odpeljali stran.

Voznika osebnega avtomobila so obkrožili oboroženi predsednikovi agentje in varnostniki. Foto Nathan Howard/Reuters

Tik pred tem je moral Biden poslušati vprašanje novinarke, zakaj na raziskavah javnega mnenja izgublja proti republikanskemu kandidatu Donaldu Trumpu. Odgovoril je, da ima napačno raziskavo javnega mnenja - ter zaradi poka obstal z odprtimi usti. Temnopoltega voznika osebnega avtomobila z delawarsko registracijo so obkrožili oboroženi agentje in varnostniki ter mu ukazali, naj se preda. Sinoči še ni bilo jasno, ali je šlo le za nepazljivo vožnjo, ena zadnjih fotografij z mesta dogajanja, preden so novinarjem ukazali stran, kaže voznika z dvignjenimi rokami.

Kot so poročali navzoči novinarji, sta demokratski predsednik in prva dama večerjala s člani svojega volilnega štaba, na jedilniku so bile testenine s paradižnikovo omako.