Včeraj potrdili 1085 okužb

11.00 Začeli preiskavo proti nekdanji francoski zdravstveni ministrici

Nekdanja francoska zdravstvena ministrici Agnes Buzyn ob prihodu na sodišče. FOTO: Lucas Barioulet/AFP

10.00 Opravili so 5488 testov PCR

V Franciji je pristojno sodišče v zvezi z ukrepanjem v pandemiji covida-19 včeraj uvedlo uradno preiskavo proti nekdanji zdravstveni ministrici. Postopek se osredotoča na očitke ogrožanja življenja drugih.Postopek proti ministrici je sprožilo posebno sodišče, ki je v Franciji pristojno za sodne postopke proti članom vlade za dejanja, storjena pri opravljanju službe. Sodišče je Agnes Buzyn, ki je bila na položaju ministrice od maja 2017 do februarja 2020, že zaslišalo.Nekdanja ministrica je ob tem pozdravila to priložnost kot možnost, da pojasni svoje stališče in resnico. Kot je dodala, ne bo dovolila diskreditacije vlade ali nje same, ko pa so naredili »tako veliko, da bi pripravili državo na globalno zdravstveno krizo, ki še vedno traja«. Uvedba postopka proti Buzynovi pomeni, da so pristojni preiskovalci našli prepričljive indice za kršitve pri ravnanju ministrice. Če bodo v nadaljevanju postopka našli zadostne dokaze, lahko ta na koncu vodi v sojenje.V petek so v Sloveniji ob 5488 PCR-testih potrdili 1085 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih znaša 19,8 odstotka. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je 800, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 441.Delež pozitivnih testov je bil 0,6 odstotne točke višji kot dan prej. V primerjavi z dnevom prej se je sedemdnevno povprečje potrjenih okužb povečalo za 49, 14-dnevna pojavnost pa za 25.Po oceni NIJZ je v državi trenutno 9369 aktivnih okužb, to je 551 več kot dan prej. V petek so opravili tudi 38.489 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne izvide potrjujejo še s testi PCR.