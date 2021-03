Več kot dobrodošel odmerek optimizma

Foto: Odd Andersen/Afp

V težkem obdobju, ko po Evropi znova narašča število okužb z novim koronavirusom, je vsak odmerek optimizma več kot dobrodošel. Še posebno če pride iz ust človeka, čigar podjetje je razvilo eno prvih učinkovitih cepiv proti covidu-19., direktor in soustanovitelj nemške biotehnološke družbe Biontech, je v intervjuju za nedeljsko izdajo časopisa Welt napovedal, da bo pandemija v Evropi do jeseni pod nadzorom in da ne bo novih zaustavitev javnega življenja.Sahin, ki je s soprogolani dosegel svetovno slavo, ni videti niti najmanj zaskrbljen zaradi zaostanka, ki so ga evropske države pri imunizaciji svojega prebivalstva v prvi četrtini leta pridelale za Izraelom, Združenim kraljestvom in Združenimi državami Amerike, kjer cepljenje poteka bistveno hitreje. Prepričan je, da bodo vsi problemi, s katerimi se ta čas srečuje Evropa, v pol leta odpravljeni in da se bo življenje vrnilo v razmeroma normalne tirnice. »V mnogo evropskih državah in v ZDA od konca poletja najverjetneje ne bo več potrebe po ustavitvi javnega življenja,« je pojasnil Şahin. »Ponekod bomo še vedno priča izbruhom okužb, a ti bodo zgolj šumi v ozadju. Prihajalo bo tudi do mutacij [virusa], vendar zaradi njih ne bomo v skrbeh.«Njegove besede so močan kontrast pesimizmu, ki je zaradi pomanjkanja cepiv zajel velik del evropske politike. Dodatno so ga utrdili znaki, da je stara celina na začetku tretjega vala okužb, zaradi česa so v zadnjem tednu ponekod znova razglasili tako imenovani lockdown. Toda če je verjeti 55-letnemu onkologu, bo ta najverjetneje zadnji.Uğur Şahin in Özlem Türeci sta ta teden po poročanju Deutsche Welle postala prejemnika posebnega reda velikega križa Zvezne republike Nemčije, ki jima ga je za njun prispevek k boju proti pandemiji in za odkritja na področju revolucionarne tehnologije spominske RNA podelil nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier. Cepivo, ki ga je njuna družba Biontech razvila v sodelovanju z ameriško farmacevtsko družbo Pfizer in ki je v EU prvo dobilo dovoljenje za uporabo, se je med kliničnim testiranjem izkazalo za več kot 90-odstotno učinkovito proti covidu-19.