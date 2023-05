Več represije in policije ni ustrezen odgovor na val nasilja

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko so v Srbiji še vedno v šoku po dveh množičnih strelskih napadih, ki sta v prejšnjem tednu terjala skupaj 17 smrtnih žrtev in 20 ranjenih, oblast hiti sprejemati ukrepe, ki naj bi zajezili nasilje. Varnostni strokovnjaki iz Beograjskega centra za varnostno politiko (BCVP) so pripravili analizo prvih odzivov srbske vlade in ta do predlaganih ukrepov ni laskava.