Velik napredek za minimalne plače

Na začetku slovenskega predsedovanja svetu EU je bilo videti, kot da bo na področju minimalne plače težko narediti opaznejši napredek. Med državami članicami so bila razhajanja o tej kočljivi temi še prevelika.

Zakonodajo, ki naj bi vsakemu zaposlenemu v EU zagotavljala dostojno plačilo za njegovo delo, je ob nastopu funkcije leta 2019 napovedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Predlog je na mizi od lanske jeseni in predvsem nekaj bogatejših držav članic s severa je takšne zamisli zavračalo. V nordijskih državah je uveljavljen sistem kolektivnih pogodb in z njim so vsi bolj ali manj zadovoljni. Minimalne plače nima šest držav članic: Avstrija, Ciper, Danska, Finska, Italija in Švedska.