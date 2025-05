Velik projekt Kushnerja in Trumpa v Srbiji se zapleta zaradi suma goljufije

V Srbiji je odjeknila novica o aretaciji Gorana Vasića, nekdanjega vodje srbskega republiškega zavoda za varstvo kulturnih spomenikov. Kot je sporočilo srbsko tožilstvo za organizirani kriminal, Vasića sumijo ponarejanja dokumentov, s čimer naj bi omogočil gradnjo obsežnega stanovanjskega kompleksa in hotela v Beogradu.

Naročnik spornega projekta je investicijska družba Affinity Global Development, ki jo vodi Jared Kushner, zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Projekt, vreden 500 milijonov dolarjev (približno 449 milijonov evrov) in poimenovan Trumpova stolpnica Beograd (Trump Tower Belgrade), naj bi zrasel na izjemno občutljivi lokaciji – na mestu nekdanjega generalštaba jugoslovanske vojske, zgradbe, ki je bila nekoč zaščitena kot kulturna dediščina in nosi globok simbolni pomen za mnoge Srbe.

Po navedbah tožilstva, ki jih povzema tiskovna agencija SeeNews, naj bi Vasić ponaredil podpise na predlogu za odvzem zaščitenega statusa zgradbi generalštaba. Ta dokument naj bi nato poslal vladi, ki je novembra lani sprejela odločitev o umiku generalštaba iz registra nepremičnih kulturnih dobrin in mu odvzela status kulturne dediščine.

Zgradba generalštaba, močno poškodovana med Natovim bombardiranjem nekdanje Jugoslavije leta 1999, je bila zaradi svojega statusa kulturne dediščine dolgo nedotakljiva za kakršne koli večje gradbene posege. Vendar je maja lani, kot navaja SeeNews, srbsko ministrstvo za infrastrukturo z investicijsko družbo Affinity Global Development podpisalo 99-letno najemno pogodbo za »revitalizacijo« kompleksa generalštaba.

Časnik New York Times poroča, da je vodja srbske agencije za zaščito kulturnih spomenikov oblastem celo priznal, da je ponaredil vladni dokument. Ta ponarejeni dokument, ki naj bi vseboval lažno strokovno mnenje, je služil kot pravna podlaga za odpravo zaščite kompleksa in je omogočil nadaljnje korake k rušenju nekdanjega sedeža jugoslovanskega obrambnega ministrstva ter njegovo nadomestitev s Trumpovim hotelom.

»Vasić je ponaredil predlog odločbe o odvzemu statusa kulturnega spomenika,« so v izjavi zapisali na Tožilstvu za organizirani kriminal in dodali, da je »Goran Vasić povzročil škodo kulturni dediščini Republike Srbije.« Vasić, ki je od junija lani opravljal funkcijo vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za varstvo kulturnih spomenikov, se zdaj sooča z obtožbami zlorabe uradnega položaja in ponarejanja uradnih listin, so ta teden sporočili iz Beograda.

Naložbena družba Jareda Kushnerja, Affinity Partners, je v izjavi za javnost zanikala kakršno koli vlogo pri preverjanju kulturnega statusa lokacije. »Danes smo iz medijskih poročil izvedeli, da naj bi nekdanji srbski vladni uradnik, ki ni povezan z našim podjetjem, ponaredil dokumente v zvezi z zgodovinsko oznako projekta Belgrade Square,« so zapisali.

Dodali so, da bodo zadevo preučili ter se odločili o naslednjih korakih. Po njihovih besedah se dela na lokaciji še niso začela, usoda projekta pa je zaradi najnovejših razkritij postala precej manj jasna. Affinity Global Development pri projektu sodeluje s konglomeratom Trump Organization, ki je v lasti Donalda Trumpa, ter z nepremičninsko investicijsko družbo Eagle Hills, katere lastnik je poslovnež iz Združenih arabskih emiratov Mohamed Ali Alabar. Po poročanju SeeNews so načrtovali začetek predprodaje enot v kompleksu že to poletje.

Načrtovani projekt, ki naj bi po Kushnerjevih besedah vključeval luksuzni hotel, stanovanjski kompleks s 1500 enotami in muzej, je v Srbiji že od same napovedi sprožal val ogorčenja in protestov. Marca letos, ob šestindvajseti obletnici Natovega bombardiranja, se je pred kompleksom generalštaba zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti načrtovani gradnji.

Opozicijski voditelji v srbskem parlamentu priznanje o ponarejenem dokumentu navajajo kot dokaz, da sta si družini Trump in Kushner z vplivom zagotovili poseben dogovor. »Vse to se je zgodilo, da bi naredili prostor za Trumpove,« je za New York Times dejal Dragan Jonić, poslanec, ki je pomagal voditi proteste proti projektu. Zemljišče na lokaciji nekdanjega generalštaba naj bi bilo po pogojih okvirnega sporazuma Kushnerju in njegovim partnerjem oddano v najem za 99 let.

Predvideno je, da bo to prvi skupni projekt družin Kushner in Trump. »Srbija je ena najhitreje rastočih držav v Evropi in izjemno smo počaščeni, da smo tam,« je januarja v intervjuju, ki ga navaja New York Times, dejal Eric Trump, sin ameriškega predsednika, in dodal, da bo »zabavno združiti družino.«

Strokovnjaki za etiko opozarjajo, da vpletenost tujih vlad v takšne nepremičninske in kriptovalutne posle ustvarja videz korupcije ali vsaj posebne obravnave za predsednikovo družino. FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters

Donald Trump mlajši, najstarejši sin predsednika Trumpa, je v zadnjih mesecih dvakrat obiskal Srbijo, da bi izkazal podporo predsedniku Aleksandru Vučiću, čigar administracija je hitro ukrepala za odobritev hotelskega projekta družin Kushner in Trump. Ti obiski naj bi pomagali okrepiti Vučićev položaj med protesti, ki pozivajo k njegovemu odstopu.

Srbski finančni minister Siniša Mali je v četrtek novinarjem povedal, da preiskava glede odvzema statusa kulturne dediščine zgradbam poteka. »Ne morem komentirati nečesa, kar je trenutno v pristojnosti tožilstva,« je dejal Mali. »Izvedeli bomo, kaj se je zgodilo in kako.«

Projekt v Srbiji je le eden od več nedavnih poslov družine Trump, ki vključujejo tuje vlade in sprožajo vprašanja o etičnosti in morebitnem konfliktu interesov. Med drugimi sta, kot piše New York Times, dvomilijardna zaveza Združenih arabskih emiratov družinskemu podjetju Trumpovih za kriptovalute ter luksuzni nepremičninski projekti v Katarju in Omanu.

Independent omenja, da se trenutna situacija v Beogradu pojavlja v času, ko se Trump sooča z naraščajočimi kritikami glede širjenja svojega poslovnega imperija med opravljanjem predsedniške funkcije, kot primer pa navaja nedavno potovanje na Bližnji vzhod, ki so ga zasenčili etični pomisleki glede sprejetja 400 milijonov dolarjev vrednega letala boeing kot darila katarske kraljeve družine.

Strokovnjaki za etiko, vključno s tistimi, ki so služili v Beli hiši tako republikanskim kot demokratskim administracijam, opozarjajo, da vpletenost tujih vlad v takšne nepremičninske in kriptovalutne posle ustvarja videz korupcije ali vsaj posebne obravnave za predsednikovo družino. »To ustvarja vtis, če ne že realnost, da na zunanjo politiko Združenih držav vplivajo poslovni interesi predsednika in njegove družine,« je za New York Times dejal Richard Painter, ki je bil glavni odvetnik Bele hiše za etiko v času predsednika Georgea W. Busha.

»Izjemno nevarno je imeti predsednika z obsežnimi poslovnimi interesi po vsem svetu.« Usoda beograjskega projekta tako ostaja negotova, preiskava pa bo pokazala, ali bo beograjska Trumpova stolpnica sploh kdaj ugledala luč sveta na ruševinah nekdanjega simbola jugoslovanske vojske.