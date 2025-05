Obžalovanja vreden vzpon trumpovskega katolicizma

V nadaljevanju preberite:

Nekateri papeži se popolnoma prilegajo svojemu času. Janez XXIII. je bil napreden papež, ki je reforme drugega vatikanskega koncila izvedel ravno v času, ko so svet obnoreli Beatli. Janez Pavel II. je bil ravno pravi človek, da je pospremil dokončni propad razpadajočega sovjetskega imperija. Ko se je začel konklave za izbiro Frančiškovega naslednika, je bilo veliko vprašanje, ali bo naslednji papež reakcionarna osebnost, ki bo ustrezala desničarskemu populističnemu razpoloženju naše trumpovske dobe.

Zdaj vemo, da je to malo verjetno. Presenetljiva izvolitev papeža Leona XIV. je verjetno znamenje, da bo prevladal duh njegovega predhodnika. Toda nekateri dejavni desničarski katoliški lobiji so se na vso moč trudili, da bi odrinili najbolj napredna stališča zadnjega papeža; njegovo strpnost do homoseksualnosti, skrb za revne, zaskrbljenost zaradi podnebnih sprememb in nenazadnje nasprotovanje nekaterim politikam Donalda Trumpa. Mnogi od teh lobistov so Američani in večina podpira Trumpa. Ti tako imenovani katoličani Maga (Make America great again, Naredimo Ameriko spet veliko) imajo dobre povezave in so bogato financirani