07.55 Francija bo zaradi porasta primerov okužb zaprla nočne klube

Nočni klubi v Franciji se bodo – da bi preprečili porast primerov covida-19 zaradi česar so bolnišnice obremenjene – od petka zaprli za štiri tedne, je v ponedeljek dejal premier Jean Castex. »Situacija zahteva tako prizadevanja posameznika kot kolektivna prizadevanja,« je dejal Castex v televizijskem nagovoru. Kot so sporočili z ministrstva za zdravje, bo začel veljati niz novih ukrepov. Francija je sicer potrdila le 25 primerov nove različice omikron, vendar uradniki pravijo, da bi lahko število v prihodnjih tednih znatno poskočilo. Ministrstvo za zdravje je v nedeljo poročalo o več kot 42.000 primerih v preteklih 24 urah in več kot 11.000 bolnikih v bolnišnicah, kar je največ po mesecu avgustu, od tega je 2000 bolnikov na intenzivni negi.

07.08 Velika Britanija zaradi omikrona zaostrila pogoje za vstop

Velika Britanija je danes zaostrila pogoje za vstop v državo. Vsi potniki morajo imeti ob vstopu negativen test, ki ni starejši od 48 ur. S tem ukrepom želi britanska vlada preprečiti hitro širjenje nove različice koronavirusa omikron. Nova pravila so začela veljati ob 5. uri po srednjeevropskem času ter veljajo za vse, starejše od 12 let. Veljavni so tako testi PCT kot hitri testi. Že doslej je veljalo, da morajo potniki po prihodu na Otoku opraviti testiranje ter se izolirati do negativnega izvida. Poleg tega od danes velja, da morajo potniki, ki v Veliko Britanijo pridejo iz nekaterih afriških držav, med drugim iz Južne Afrike in Nigerije, na lastne stroške v desetdnevno karanteno v hotel, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Številni so kritični do ukrepov, saj različica omikron na Otoku že kroži, zato so prepričani, da bi bilo učinkoviteje slediti stikom v državi.

Nihče od 336 ljudi, pri katerim so potrdili okužbo z novo različico omikron v Združenem kraljestvu, pa ni bil hospitaliziran, je povedal zdravstveni minister Sajid Javid, poroča Guardian. Konservativni poslanec Desmond Swayne (New Forest West) je namreč v skupščini vprašal ministra Javida o tem, koliko od tistih, ki so bili pozitivni, je tudi bolnih, ta pa je povedal, da so nekateri med njimi asimptomatski, drugi se počutijo slabo, nihče pa ni bil hospitaliziran.

FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

07.00 Tajska poroča o prvem sumu na omikron

Tajski zdravstveni uradnik je v ponedeljek dejal, da je bil odkrit prvi domnevni primer nove različice omikrona v državi, vendar bodo oblasti zadržale potrditev pred nadaljnjimi rezultati testov, poroča britanski Guardian. Vodja oddelka za medicinske vede Supakit Sirilak je na dnevnem brifingu za medije, kot poroča Reuters, dejal, da je bil »verjeten« primer različice omikrona odkrit pri ameriškem poslovnežu, ki je bil pozitiven 1. decembra po vstopu na Tajsko iz Španije. »Rezultat analize potrjuje 99,92-odstotno možnost, da gre za različico omikron. Ministrstvo in zasebni laboratoriji zdaj izvajajo vzporedne teste in rezultat bomo izvedeli danes. Verjetno je, da bo šlo za prvi primer na Tajskem,« je dejal Supakit.

00.30 Ministri za zdravje EU o poživitvenem odmerku in različici omikron

Ministri za zdravje EU bodo na današnjem srečanju v Bruslju razpravljali o aktualnem stanju pri spoprijemanju s pandemijo covida-19, predvsem v luči naraščanja okužb z novim koronavirusom in širjenja najnovejše različice omikron. Govorili bodo tudi o cepljenju proti covidu-19 in poživitvenem odmerku ter o krepitvi evropske zdravstvene unije. Te dni zlasti vzbuja skrb širjenje nove različice omikron, ki so jo nedavno odkrili v Južni Afriki, razširila pa se je tudi v Evropo. Doslej so jo potrdili v 17 državah EU in Evropskega gospodarskega prostora. Ministri bodo izmenjali informacije o sprejetih ukrepih v posameznih članicah za zajezitev širjenja te različice.

FOTO: Reuters

V razpravi se bodo osredotočili tudi na cepljenje proti covidu-19, predvsem na vprašanje poživitvenega odmerka in na cepljenje otrok, ki naj bi v nekaterih članicah steklo kmalu. Ministri se bodo seznanili tudi z napredkom na področju krepitve evropske zdravstvene unije, ki je tudi prednostna naloga slovenskega predsedstva Sveta EU na področju zdravja. V imenu predsedujoče Slovenije bo zasedanje sveta vodil minister za zdravje Janez Poklukar. Po pričakovanjih naj bi sprejeli sklepe o krepitvi evropske zdravstvene unije, ki vključujejo izvajanje inovativnih rešitev za odporne zdravstvene sisteme, izboljšanje dostopnosti in razpoložljivosti zdravil, boj proti raku in vlogo EU na področju zdravja na svetovni ravni.