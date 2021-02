Velika zmaga za nigerijske kmete in okoljevarstvenike

V nadaljevanju preberite:

Nizozemsko pritožbeno sodišče v Haagu je minuli teden razsodilo, da mora nigerijska podružnica nizozemsko-britanskega naftnega podjetja Royal Dutch Shell (Shell Petroleum Development Company of Nigeria) štirim nigerijskim kmetom iz dveh vasi plačati odškodnino zaradi izliva nafte iz naftovoda na njihova zemljišča, kar je lokalnemu prebivalstvu povzročilo hude zdravstvene in ekonomske težave, številni so morali zaradi okoljskega uničenja oditi od doma. Ta razsodba bi bila po mnenju pravnikov in aktivistov lahko prelomna v boju lokalnih skupnosti z multinacionalnimi podjetji. Ne le na Nizozemskem.