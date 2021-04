Velike ladje prepovedane v Benetkah

Ladja MSC Opera je junija 2019 izgubila nadzor in se je zaletela v rob pristanišča in tudi v turistično ladjico. FOTO: Andrea Pattaro/AFP

Italijanske oblasti so prepovedale vplutje velikih potniških ladij v samo mestno središče Benetk po kanala Giudecca.Tako so sledili pozivom prebivalcev in tudi organizacije Unesco, ki bdi nad kulturno dediščino, saj so ogromne ladje močno onesnaževale vodo v kanalih in tudi načenjale temelje kanalov. Pritisk javnosti, naj se vendarle prepove vplutje ogromnim ladjam, se je močno povečal po nesreči leta 2019, ko se je ladja zaletela v pristanišče v mestu in poškodovala pet ljudi.Ladje bodo po novem morale vpluti v tovorno pristanišče, oblasti pa tudi iščejo trajno rešitev.Potniške ladje so sicer trenutno v Benetkah prepovedane zaradi koronavirusa, a v tem času se je jasno pokazalo, kako škodljive so tamkajšnjemu okolišu. Kvaliteta vode se je namreč močno izboljšala.