Velike spremembe doma, ne na tujem

V nadaljevanju preberite:

Bodoči nemški kancler Olaf Scholz je bil na današnji novinarski konferenci po slavnostnem podpisu koalicijske pogodbe zelo redkobeseden in previden, ko je šlo za morebitne spremembe nemške zunanje politike. Bo ta pod Annaleno Baerbock, ki bo vodila nemško diplomacijo in za katero je znano, da na dosedanji nemški pristop do Rusije in Kitajske gleda zelo nejevoljno, obrnila krmilo v drugo smer?