Veliki ideali so že treščili ob zid

»Zadovoljstvo in veselje moškega je v zadušitvi upora in zmagi nad sovražnikom, puljenju njegovih korenin, uzurpiranju vsega, kar ima.« Kdo bi lahko izrekel te besede, če ne Džingiskan? Prvi absolutistični vladar mongolskega imperija in eden največjih osvajalcev v zgodovini človeštva, ki je vladal pred več kot osmimi stoletji, je za seboj pustil ne le svoje gene – študija iz leta 2003 je pokazala, da je z njim genetsko povezanih okoli 16 milijonov živečih ljudi –, temveč tudi svoj način razmišljanja.