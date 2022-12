Veliko negotovosti in nezaslužena nagrada

V nadaljevanju preberite:

Iztekajočih se 12 mesecev bo na Zahodnem Balkanu ostalo v spominu kot leto, v katerem se je znova veliko govorilo o evropski prihodnosti. Ob spremljanju vojne v Ukrajini so vsi upali, da se konflikt ne bo prelil na Balkan, sem in tja se je tudi rožljalo z orožjem. Čeprav so vajeni kriz in pogovorov o visokih cenah, so Balkanci letos še več kot sicer govorili o draginji, predvsem po vibru, whatsappu in drugih spletnih aplikacijah, ki omogočajo brezplačno komunikacijo s sorodniki in prijatelji, odseljenimi v tujino.