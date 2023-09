Veliko odmora, dokler traja obnova Evrope

V nadaljevanju preberite:

Voditelji držav Evropske unije so se julija 2020, sredi pandemije, štiri dneve in noči pogajali o sedemletnem proračunu EU, vrednem več kot 1000 milijard evrov, in velikem programu za okrevanje po pandemiji, vrednem 750 milijard evrov. Predvsem programu za okrevanje, ki naj bi evropskim državam omogočil, da se gospodarsko postavijo na noge, so peli hvalospeve.

Tri leta po sprejetju 750-milijardnega programa za okrevanje bilanca izvajanja ni najbolj prepričljiva. Od 338 milijard evrov nepovratnih sredstev, predvidenih v mehanizmu za okrevanje, je bila doslej po podatkih evropske komisije izplačana le okoli tretjina, 106,3 milijarde. Slovenija, ki je upravičena do 1,5 milijarde nepovratnih sredstev, si je ob predfinanciranju, ki pripada vsem, doslej izborila le še 50 milijonov izplačil.