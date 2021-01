Avstralija bo verjetno letos ostala zaprta

7.30 Avstralija bo verjetno tudi letos zaprta za turiste

7.00 Ministri EU bodo prirpavili četrtkov vrh o cepljenju

6.50 Venezuela poslala pomoč Braziliji

Kisikove bombe so v severni brazilski regiji postale zelo iskane. FOTO: Michael Dantas/AFP

6.45 Evropski poslanci danes o cepivih

Meje Avstralije bodo zaradi pandemije covida-19 letos kljub cepljenju proti tej bolezni verjetno ostale zaprte za turiste, je danes ocenil glavni svetovalec za odziv države na novi koronavirus Brendan Murphy. Meje Avstralije so za turiste večinoma zaprte od marca lani, da bi zajezili pandemijo covida-19. Vsak teden sicer lahko v državo vstopi omejeno število avstralskih državljanov in njihovih družinskih članov. Zaradi tega je v tujini obtičalo več deset tisoč Avstralcev, tisti, ki se vrnejo, pa morajo v obvezno karanteno v hotel za 14 dni. V Avstraliji se cepljenje proti covidu-19 še ni začelo. Zagotovila si je že cepivi Pfizerja in BioNTecha ter Astrazenece in oxfordske univerze, a še čaka na odobritev pristojnih oblasti. Pričakovati je, da se bo množično cepljenje začelo konec februarja.Ministri EU za evropske zadeve bodo danes na videokonferenci pripravili četrtkov virtualni vrh EU, namenjen usklajevanju pri spoprijemanju s pandemijo novega koronavirusa. Pogovori bodo po pričakovanjih osredotočeni na dobavo cepiv, potek cepljenja, izziv novih sevov virusa in potrdilo o cepljenju.EU je doslej s šestimi farmacevtskimi podjetji sklenila pogodbe o nabavi 2,3 milijarde odmerkov cepiv. Za zdaj so v uniji odobrili cepivi Pfizerja in BioNTecha ter Moderne, s katerima se je unija dogovorila za do 760 milijonov odmerkov cepiva, kar je dovolj za cepljenje 80 odstotkov Evropejcev. A vrstijo se kritike, da proces poteka prepočasi. Prah dvigujejo tudi navedbe o dvostranskih dogovorih članic s farmacevtskimi podjetji, ki naj bi se sklepali vzporedno z evropskim procesom. Minuli konec tedna je razburila novica, da bodo pri dobavi Pfizerjevega cepiva v prihodnjih tednih zamude.Venezuelski predsednikje v nedeljo dejal, da je iz Venezuele proti brazilski regiji Amazonasa, ki se sooča s porastom okužb, krenil konvoj tovornjakov s kisikom za bolnike. 136.000 litrov kisika, kar zadostuje za napolnitev 14.000 kisikov bomb bo predvidoma v regijo, ki ji grozi kolaps bolnišničnega sistema, prispelo danes, poroča Reuters. Kljub napetim odnosom med Brazilijo, ki jo vodi skrajni desničar Jair Bolsonaro in socialistično Venezuelo, je Maduro poudaril, da je solidarnost na prvem mestu.Evropski parlament bo danes začel januarsko plenarno zasedanje, na katerem bodo glavne teme cepiva proti covidu-19 v EU, prihodnji odnosi med unijo in ZDA ter sprejemanje resolucije o uveljavitvi pravice do odklopa. Portugalski premier Antonio Costa pa bo evropskim poslancem predstavil prednostne naloge portugalskega predsedstva Svetu EU.V razpravi o cepivih proti covidu-19 bodo v torek evropski poslanci po pričakovanjih izpostavili potrebo po večji jasnosti in preglednosti pogodb o nakupu cepiva, ki jih je Evropska komisija v imenu članic sklenila s proizvajalci. Na seji, ki bo tudi tokrat zaradi pandemije potekala na daljavo, naj bi zahtevali dodatna pojasnila o trenutnem položaju glede strategije EU o cepivih proti covidu-19. Prav pomanjkanje preglednosti so poslanci na pristojnem odboru izpostavili kot enega od razlogov, ki spodbuja omahovanje ljudi pri odločanju za cepljenje ter dezinformacije v zvezi z varnostjo cepiv.