Vere ne smejo deliti ljudi in sprožati vojn

Papež Frančišek sicer ne zmore v Irak vrniti skoraj milijona kristjanov, ki so v zadnjih dveh desetletjih zbežali pred nasiljem, s turnejo po Iraku pa je gotovo storil, da so napetosti vsaj za nekaj dni popustile, iraški kristjani so si upali na plano. Več kot deset tisoč jih je smelo sodelovati na papeški maši na stadionu v Erbilu, kurdski prestolnici. Mašo so pripravili na stadionu Franso Hariri, ki se imenuje po krščanskem politiku, ubitem pred dvajsetimi leti.



Na stadion bi gotovo prišlo trikrat več kristjanov, prijavilo se jih je trideset tisoč, pa so se oblasti bale širjenja covida-19. Tudi zdaj jih je zelo strah, da je že maša v Erbilu morda sprožila novo širjenje bolezni. Novih okužb je bilo že pred mašo v zadnjem tednu največ doslej.