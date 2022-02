Virus, kriminal in hlepenje po življenju

V nadaljevanju preberite:

»Ko sem se priselil v Soho, so na vogalu moje ulice postopali preprodajalci mamil, zdaj so okrog vogala oropali luksuzno trgovino,« je povedal upokojeni new­yorški poslovnež Ron. V treh desetletjih med obema dogodkoma se je »območje južno od Houston Streeta« iz grdega račka spremenilo v prelepega laboda – vrhunsko nakupovalno destinacijo za obiskovalce z vsega sveta, z butiki, dragimi restavracijami in pestrim nočnim življenjem. Rop konec minulega tedna v butiku Celine je meščane in turiste spet spomnil, da se dobri stari časi še niso vrnili. Pet zakrinkancev je sredi belega dne vdrlo v trgovino, ranilo varnostnika ter odbrzelo z blagom, vrednim skoraj 50.000 dolarjev.