Vlada danes predvidoma tudi o načrtu covidnih ukrepov

08.24 Na Slovaškem aretacije in poškodovani na protestih proti protikoronskim ukrepom

K različnim protestom, ki so se zjutraj, na državni praznik začeli na več osrednjih trgih v obeh največjih mestih na Slovaškem, so ločeno pozvali opozicijska stranka Smer-SD nekdanjega dolgoletnega premiera Roberta Fica, dve skrajno desni parlamentarni stranki in neodvisne skupine. FOTO: Peter Lazar/AFP

07.15 Letalske družbe odpovedujejo lete v Sydney

05.00 Svet UKC Maribor potrjuje načrt pripravljenosti na epidemijo

FOTO: Blaž Samec/Delo

00.30 Vlada na današnji seji predvidoma tudi o načrtu covidnih ukrepov

V dveh največjih slovaških mestih je v sredo proti ukrepom, ki ji v zvezi z epidemijo covida-19 sprejema vlada, protestiralo več tisoč ljudi. Udeleženci protestov so med drugim cepljenje proti tej bolezni označili za genocid nad Slovaki, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V prestolnici Bratislava so predvsem skrajno desni nasprotniki cepljenja nekaj ur zasedali osrednje prometno križišče, poroča DPA. Policija je zvečer predrla blokado, pri tem pa so po poročanju lokalnih medijev uporabili solzivec in gumijaste naboje. V spopadih s policijo so bili ranjeni najmanj trije protestniki, policija pa je pridržala štiri osebe.Letalske družbe bodo v prihodnjih tednih začele odpovedovati mednarodne lete v Sydney, dva dni po tem, ko je vlada Novega Južnega Walesa napovedala, da bo število prihodov v zvezno državo začasno zmanjšala za polovico, zato da bi lahko medicinske sestre iz hotelske karantene prerazporedili v bolnišnice, navaja Guardian. Premierkaje v torek ob naraščajočem številu bolnikov v bolnišnicah dejala, da se bo trenutni tedenski mednarodni prihod iz Novega Južnega Walesa, ki znaša približno 1505, od prihodnjega tedna zmanjšal na približno 750 ljudi, vendar bi ga lahko znova povečali, ko država doseže 70-odstotno polno precepljenost odrasle populacije v oktobru. Medtem iz Syndeya poročajo o osebi, pozitivni na covid-19, ki so jo sprejeli v bolnišnico Westmead zaradi bruhanja in driske po tem, ko je vzela prevelik odmerek ivermektina in drugih zdravil, ki jih je naročila prek spleta. Pri tem je pristojni avstralski zdravnik javnost prosil, naj ne jemlje nepreverjenih zdravil.Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor bo danes obravnaval načrt pripravljenosti zavoda na novi val epidemije covida-19. V bolnišnici se najbolj bojijo vpliva nadaljnjega naraščanja števila covidnih bolnikov na obravnavo preostalih bolnikov in posledično podaljševanja čakalnih dob. V načrtu, kakršne pred jesenjo sprejemajo tudi druge slovenske bolnišnice, so podrobno opredelili postopke. V nasprotju s prejšnjimi vali epidemije so tokrat bolnikom s covidom-19 namenili prostore v drugem nadstropju oddelka za psihiatrijo, znova pa tudi v prostorih oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter oddelka za pljučne bolezni. Za intenzivne enote so rezervirali prostore še na oddelku za nevrokirurgijo in oddelku za kardiokirurgijo, izhaja iz gradiva za sejo.Vlada se bo na današnji redni seji seznanila tudi z aktualnimi epidemiološkimi razmerami po državi in pretresala ukrepe. Glede na napovedi je pričakovati, da bo na predlog svetovalne skupine za covid-19 predvidoma obravnavala tudi tako imenovani semafor oziroma načrt ukrepov za obvladovanje epidemije covida-19. Svetovalna skupina za covid-19 pod vodstvomje v ponedeljek pripravila predlog omejevalnih ukrepov glede na različne faze epidemije. Po neuradnih informacijah STA predlaga, da bi se v kriznih fazah širilo obvezno izpolnjevanje pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Medtem pa si prizadevajo, da bi bile šole ves čas epidemije odprte.Prehod v določene faze naj bi bil odvisen od števila hospitalizacij covidnih bolnikov, meje različnih faz pa naj bi se ujemale s strategijo za bolnišnično obravnavo covidnih bolnikov. V torek so sicer potrdili 764 okužb z novim koronavirusom, kar je največje število dnevno potrjenih okužb od 5. maja.