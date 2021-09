Vlada danes tudi o odlokih za omejevanje epidemije

8.06 V avstralski Viktoriji največ novih okužb v zadnjih 13 mesecih

Iz avstralske zvezne države Viktorija, kjer že več kot mesec dni veljajo strogi protikoronski ukrepi, poročajo o največ novih okužbah z novim koronavirusom v zadnjih 13 mesecih. Na območju metropole Melbourne so danes potrdili 324 novih okužb. V Viktoriji so nazadnje več kot 300 novih okužb na dnevni ravni potrdili avgusta lani.Viktorija na vzhodu Avstralije je trenutno že v šestem zaprtju od začetka pandemije covida-19. Oblasti sicer za petek napovedujejo sproščanje nekaterih ukrepov, ponovno naj bi odprli kavarne in restavracije.Še slabše razmere kot v Viktorji so v sosednji zvezni državi Novi Južni Wales z milijonskim Sydneyjem, kjer imajo že dlje časa po več kot tisoč novih okužb z virusom sars-cov-2 na dan.V ZDA se ponovno krepi pandemija covida-19 zaradi bolj nalezljive različice delta in je na ravni iz marca letos, ko so šele začeli cepiti prebivalstvo proti covidu-19. Še vedno ni tako hudo kot decembra lani, ko je umiralo po 3400 ljudi na dan, vendar je položaj veliko slabši, kot so pričakovali konec junija.Predsednik ZDAje 4. julija razglasil »svobodo od virusa« s pomočjo cepljenja proti covidu-19, vendar je delta uničila skoraj ves napredek. Prizadeti so prebivalci, ki se še niso cepili, kljub temu da je cepiva več kot dovolj, in Bela hiša zatrjuje, da bodo lahko jeseni nadaljevali s cepljenjem s poživitvenimi odmerki in obenem oskrbovali preostali svet s cepivom.V celotnem juniju je bilo v ZDA le 400.000 novih okužb z novim koronavirusom, avgusta je to naraslo na 4,2 milijona novih okužb in 26.800 mrtvih. Različica delta povzroča veliko večjo škodo pri mlajših kot začetne različice novega koronavirusa, ki so najbolj prizadele starejše. Ob začetku novega šolskega leta so se nekatere šole v ZDA že odločile za ponovni pouk na daljavo.Vlada bo danes pretresala tudi odloke, povezane z omejevanjem epidemije covida-19. Ni še jasno, ali bi tokrat utegnila sprejeti načrt ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije covida-19 oziroma tako imenovani semafor, kaže pa, da bo vsaj na določenih segmentih zaostrila omejitvene ukrepe.Med covidnimi odloki bo tudi predlog sprememb odloka o omejitvi zbiranja. Zbiranje naj bi, če bo vlada sledila predlogu, zmanjšali z zdaj dovoljenih 50 na 25 ljudi, je za STA potrdil minister za notranje zadeve. Gre za splošno omejitev, ki velja za zasebna druženja. Za javne prireditve, na katerih bo več ljudi, pa naj bi še vedno veljal pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).Medtem naj se, denimo, pogoji za prehod meje ne bi spreminjali, za tranzit čez državo torej tudi ta teden, kot kaže, ne bodo uvedli pogoja PCT.Kako nevaren družbeni fenomen je anticepilstvo, je pokazal vdor njihovih najbolj militantnih predstavnikov v prostore RTV Slovenija. Po ocenah je v Sloveniji odločnih anticepilcev okoli desetina volilnih upravičencev. Pred časom je bila v Sloveniji registrirana prva anticepilska politična stranka. Preverili smo osnovne karakteristike anticepilcev in ocenili, kakšen je njihov politični profil ter njihov politični potencial.