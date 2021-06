Vlada: Na množične javne shode le ob izpolnjevanju pogoja PCT

7.00 Udeležba na javnih shodih z več kot 100 udeleženci le ob izpolnjevanju pogoja PCT



Vlada je na včerajšnji seji podaljšala nekatere ukrepe in na novo določila, da bo tudi za javne shode in prireditve z nad 100 udeleženci veljal pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Ne od danes, ko verjetno lahko v večernih urah znova pričakujemo protivladne proteste, pač pa od ponedeljka.



Še vedno sicer ostaja tudi omejitev enega udeleženca (oziroma več, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva) na 10 kvadratnih metrov površine. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Za udeležence prireditev in shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.



Vlada je določila tudi, da s ponedeljkom po vsej državi ponovno omogoči opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev. Tako bo njihovo obratovanje skoraj nemoteno, obratovalni čas bo omejen le v diskotekah in nočnih klubih, in sicer do polnoči. Na javnih kulturnih prireditvah bodo znova dovoljena tudi stojišča za obiskovalce.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: