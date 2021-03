8.21 V Braziliji več kot 1600 smrtnih žrtev covida-19 v enem dnevu

7.55 Italija podaljšuje prepoved potovanj med deželami do velike noči

FOTO: Yara Nardi/Reuters

6.53 Vlada predvidoma o vrnitvi še preostalih dijakov v šolske klopi

FOTO: Jure Eržen/Delo

V Braziliji je glede na torkove podatke v predhodnih 24 urah zaradi covida-19 umrlo 1641 ljudi, kar je največ doslej. Pred tem so o najvišjem številu smrtnih žrtev poročali 29. julija lani, ko je umrlo 1595 ljudi. Skupno je v državi z 212 milijoni prebivalcev umrlo že 257.361 covidnih bolnikov, kar jo med državami uvršča na drugo mesto, za ZDA. V torek so iz Brazilije, kjer se epidemiološke razmere poslabšujejo, poročali tudi o skoraj 60.000 novih okužbah z novim koronavirusom, s čimer se je skupno število povzpelo na več kot 10,6 milijona. Omejitvene ukrepe v državi večinoma določajo posamezna mesta in zvezne države, medtem ko predsednikukrepom za zamejevanje širjenja okužb, vključno z nošenjem zaščitnih mask, ni naklonjen. Več mest in zveznih držav je, denimo, prejšnji teden uvedlo nov krog omejitev, da bi se izognili zlomu svojih že zdaj izjemno obremenjenih bolnišnic. V državi so sredi januarja začeli cepiti proti covidu-19, a je tempo trenutno prepočasen, da bi do konca leta izpolnili vladno obljubo cepljenja vseh prebivalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Italijanska vlada je v torek v okviru protikoronskih omejitev podaljšala prepoved prehajanja med posameznimi deželami do velike noči. Obenem se bodo na tako imenovanih rdečih območjih v skladu z odlokom, ki začne veljati v soboto, zaprle vse šole. Italijani v obdobju do 6. aprila, ki vključuje veliko noč, ne bodo smeli prehajati meja med 20 deželami. Obstajajo sicer nekatere izjeme, kot so odhod na delo in nujni primeri, poročajo tuje tiskovne agencije. V splošnem se v državi krivulja okužb z novim koronavirusom vzpenja, že 54 odstotkov vseh pa predstavlja britanska različica, ki velja za bolj nalezljivo. Ker naj bi ta večinoma prizadela mlajše ljudi, se je vlada po besedah zdravstvenega ministraodločila ukrepati tudi na področju šolanja. Na vseh najhuje prizadetih območjih, ki so označena kot rdeča, bodo tako vsi šolarji prešli na pouk na daljavo, medtem ko so bile doslej zaprte le srednje šole na teh območjih. Regionalne oblasti bodo poleg tega po novem lahko same prekinile pouk v učilnicah tudi na huje prizadetih predelih oranžnih in rumenih območjih.Obenem so novi ukrepi prinesli nekaj olajšanja za kulturne ustanove na območjih z ugodnejšo epidemiološko sliko. Na rumenih območjih se bodo tako lahko s 27. marcem odprli gledališča in kinematografi, čeprav za manjše občinstvo kot pred epidemijo. Muzeji na teh območjih, ki so bili že zdaj lahko odprti na delovne dni, bodo lahko obiskovalce sprejemali tudi ob koncih tedna. Nova ureditev bo začela veljati v soboto in še vedno temelji na razvrstitvi dežel na območja tveganja, označena z barvami. V skladu z zadnjimi spremembami, veljavnimi od ponedeljka, sta rdeči le deželi Bazilikata in Molize na jugu. Lombardija, ki je oranžna, se je sicer z današnjim dnem kljub temu zaradi slabše epidemiološke slike odločila za zaostritev nekaterih ukrepov na določenih območjih. Iz Italije, kjer je približno 60 milijonov prebivalcev, so v torek poročali o več kot 17.000 novih primerih okužbe z novim koronavirusom. Od začetka pandemije so v državi potrdili nekaj manj kot tri milijone primerov.Vlada bo današnjo sejo na temo epidemioloških razmer in ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom po napovedi ministra za zdravjev večini namenila zamejevanju širjenja novih različic virusa. Spregovorila naj bi tudi o predlogu za vrnitev še preostalih dijakov v šole po modelu C. Poklukar je na torkovi novinarski konferenci pojasnil, da je bilo po neuradnih podatkih v zadnjem tednu potrjenih 62 primerov angleške različice in en primer južnoafriške, uradno tedensko poročilo pa pričakuje danes. Nove različice po njegovih besedah predstavljajo izziv, kako z ustreznimi ukrepi zamejiti njihovo čezmerno širjenje.Na meji se obetajo spremembe ukrepov za preprečevanje vnosa novih različic koronavirusa. Kot je v torek za STA pojasnila nova vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, bodo vladi predlagali, da bi bilo za vstop v Slovenijo treba izpolniti obrazec na spletu. Na podlagi podatkov s tega obrazca bo potem po potrebi odrejena karantena, lažje pa bo tudi slediti, ali se ljudje držijo odrejene karantene.Prav tako bo svetovalna skupina na pobudo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vladi predlagala vrnitev dijakov prvih treh letnikov v srednje šole po modelu C. Polovica dijakov bi se tako vrnila v šolo, druga polovica bi se šolala od doma, po tednu dni pa bi se dijaki izmenjali. Če bo vlada danes predlog potrdila, se bo začel izvajati prihodnji teden. Poleg tega naj bi priporočili nošenje mask vsem učiteljem in osnovnošolcem od vključno šestega razreda, tudi v matičnih učilnicah.Kljub postopnemu umirjanju epidemioloških razmer sicer občutnejših sprostitev ukrepov ni pričakovati, saj oba ključna kriterija državo še vedno uvrščata v oranžno fazo sproščanja ukrepov. Za prehod v rumeno fazo bi sedemdnevno povprečje okužb moralo pasti pod 600, število hospitaliziranih pa pod 500. Po podatkih za ponedeljek je bolnišnično zdravljenje potrebovalo 528 covidnih bolnikov, sedemdnevno povprečje okužb pa je bilo 736.