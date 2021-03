Vladajočo HDZ zapušča članstvo

V nadaljevanju preberite:

Po prepričljivi zmagi na lanskih parlamentarnih volitvah je bilo videti, da bo predsednik vladajoče desnosredinske HDZ Andrej Plenković z lahkoto popeljal stranko do uspeha na majskih lokalnih volitvah. A kot kaže, ne bo tako. Zapletlo se je namreč zaradi odhodov članov iz stranke, srce svojevrstnega upora je bila vzhodna Slavonija. Dan lokalnih volitev, 16. maj, je vse bliže. Ne le za kandidate, tudi za HDZ in Andreja Plenkovića.

Dan lokalnih volitev, 16. maj, je vse bliže.



Pesek v oči

