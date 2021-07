Vnaprej napisana afganistanska tragedija

V nadaljevanju preberite: Ta teden je v Kabulu poveljstvo preostalih 650 pripadnikov ameriške vojske in marincev od generala Austina Scotta Millerja prevzel general Kenneth McKenzie. Primopredaja poveljstva v času odhajanja še zadnjih ameriških vojakov izpod Hindukuša je potekala v temačnem, na konec vietnamske vojne in ameriški umik iz Saigona (danes Hanoia) spominjajočem vzdušju. Talibi so pred vrati že skoraj vseh večjih afganistanskih mest. Sami zatrjujejo, da nadzirajo že 85 odstotkov države.