Vnukinja predsednika Bidna Naomi dahnila »da«

Ameriška Bela hiša je po skoraj treh desetletjih letih spet gostila poroko, 28-letna vnukinja predsednika Joeja Bidna Naomi je na južni zelenici dahnila »da« svojemu 25-letnemu izvoljencu Petru Nealu. Demokratski predsednik in prva dama Jill sta gostila okrog 200 povabljencev.

V Washingtonu je danes hladnih pet do sedem stopinj Celzija, a sončno, ženin in nevesta pa sta goste kmalu povabila na kosilo v Belo hišo, za večer so tam napovedali ples. Rezidenca in pisarna ameriškega predsednika je bila za to priložnost okrašena z belim cvetjem, vse skupaj pa je plačala družina Biden, so poudarili. Naomin oče Hunter je že v primežih preiskav zaradi dvomljivih poslov v tujini in republikanci starega očeta Joeja obtožujejo, da je bil »predsednik uprave« prodajanja svojega podpredsedniškega vpliva v svetu. Ameriška prva družina res ne potrebuje še dodatnih škandalov.

Belo hišo so okrasili z rožami. Foto Mandel Ngan/Afp

Dogodek je bil zaprt za javnost, a je nekaj fotografskih dronov uspelo zaokrožiti nad Belo hišo in v javnost so prišle vsaj fotografije z južne zelenice. Nevesta Naomi, ki je poročila odvetniškega kolega Petra, je najstarejša od treh hčera Hunterja in njegove prve žene Kathleen Buhle. Prvi sin jo je zapustil zaradi vdove svojega brata Hallie, preden je še eno hčerko zaplodil erotični plesalki Lunden Roberts. Zdaj ima z drugo ženo Melisso sinčka Beauja, ki je s svojim imenom še en spomin na tragedije sedanje prve ameriške družine. Poimenovan je po Hunterjevemu bratu, ki ga je pokopal tumor, Naomi pa je ime dobila po pokojni hčerkici predsednika Bidna iz prvega zakona s pokojno Neilio. Mati in hči sta umrli v prometni nesreči, ki sta jo Hunter in Beau komaj preživela.

Zadnjo poroko v beli hiši so organizirali za brata prve dame Hillary Clinton maja 1994, pred tem sta se tam od sodobnih prvih hčera poročili Tricia Nixon in Lynda Bird Johnson. Poroko Naomi Biden je organiziral »kreator prireditev« Bryan Rafanelli, ki se je izkazal že z organizacijo poroke Chelsee Clinton, hčerke Hillary in predsednika Billa Clintona. Ta ni potekala v Beli hiši, ampak v luksuznem prizorišču na severu New Yorka in je zdaj razvpita zaradi udeležbe pokojnega pedofila Jeffreya Epsteina in njegove madame Ghislaine Maxwell, leta 2010 pa je vzbujala pozornost zaradi elegance in visoke cene. Rafanellijeve poročne usluge menda stanejo do milijon dolarjev.

Predsednik Joe Biden in njegov sin Hunter sestopata s predsedniškega letala Air Force One. Foto Nicholas Kamm/Afp

Predsednik Biden konce tedna običajno ne preživlja v Beli hiši, ampak se vozi v domači Delaware v vilo v prestolnici Wilmington ali drugo ob oceanu v mestecu Rehoboth Beach. V enomilijonski zvezni državi je preživel kar četrtino svojega predsedniškega časa, če čez konec tedna ni tam, pa je rad v marylandski predsedniški rezidenci Camp David. Svoj osemdeseti rojstni dan pa bo v nedeljo vendarle praznoval v prestolnici, kot je povedala njegova predstavnica za tisk Karine Jean-Pierre. samo z brunchem v Beli hiši. Biden je daleč najstarejši predsednik ZDA, saj je prejšnji najstarejši Ronald Reagan Belo hišo zapustil pri 78. letih.