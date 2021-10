Vodenje parlamenta prevzemajo ženske

Novoizvoljeni nemški zvezni parlament se je včeraj sestal na ustanovni seji. Parlament je s 736 poslankami in poslanci še večji, kot je bil prejšnji. Povprečna starost parlamentarca je 49 let, v parlamentu je tokrat 35 odstotkov poslank. Včeraj so izvolili vodstvo; predsednica je postala poslanka socialdemokratov Bärbel Bas, žensko obarvana bo tudi podpredsedniška ekipa.

»Ta sklic parlamenta mora znati prisluhniti ljudem, ljudje pa parlamentu. Zavestno se moramo zavzeti za družbeno sredino. Za tiste, ki gredo mimo protestov, se jih nikoli ne udeležijo, ker morajo skrbeti za otroke, ostarele,« je dejala sveže izvoljena predsednica parlamenta, 53-letna strokovnjakinja za menedžment zaposlenih Bärbel Bas. Poslanka je od leta 2009, posvečala se je predvsem zdravstvu, pokojninam in socialnim politikam. Predsednica je poudarila, da sovraštvo ni izražanje mnenja in da je treba v parlamentu znova vzpostaviti živahno razpravo in iskanje rešitev. Svojo stranko je med prvim nagovorom pozvala, naj v razpravo čim prej vloži reformo volilnega sistema.

Bärbel Bas, predsednica novega nemškega parlamenta FOTO: Odd Andersen/AFP

Nemški volilni sistem je namreč zasnovan tako, da število poslancev ni omejeno, ampak se lahko spreminja, odvisno od rezultatov razdelitve glasov med strankami in kandidati. Tokratni parlament je največji doslej. V njem bo sedelo kar 736 poslank in poslancev iz osmih strank, torej skoraj 30 več kot v preteklem sklicu. To bo potegnilo za seboj dodatne stroške, ki že zdaj presegajo milijardo evrov. Nemške stranke si že dlje časa prizadevajo za reformo volilnega sistema, a so vsi poskusi doslej padli v vodo zaradi pomanjkanja konsenza.

Ženske naj bi zaznamovale tudi podpredsedniška mesta v parlamentu. Z izjemo radikalno desne AfD in liberalne FDP so namreč vse na to mesto predlagale kandidatke. Predsednica Bärbel Bas je med pomembnimi nalogami izpostavila tudi pravičnejšo razdelitev odgovornosti v nemški družbi, ki da med obema spoloma še vedno ni dovolj enakopravno razdeljena. Izpostavila je tudi, da se je parlament nekoliko pomladil, kar je pomembno, saj bodo morali poslanci v tem sklicu sprejemati odločitve tudi za prihodnje generacije.

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in odhajajoča kanclerka Angela Merkel z galerije spremljata ustanovno sejo parlamenta. FOTO: Hannibal Hanschke/REUTERS

Kanclerka na galeriji

Kanclerka Angela Merkel, ki se po 31 letih v parlamentu in 16 letih vodenja vlade poslavlja, je sejo zveznega parlamenta spremljala z galerije. Z včerajšnjim dnem se je mandat kanclerke in njene ministrske ekipe uradno iztekel. Toda vsi bodo delo na prošnjo predsednika države Frank-Walterja Steinmeierja opravljali, dokler ne bo izvoljena nova vlada. Skladno z nemško ureditvijo kanclerka in ministri takšne prošnje ne morejo zavrniti. O novi vladi naj bi, če se bodo uresničili načrti in želje trojčka, ki se pogaja o koalicijski pogodbi, odločali drugi teden decembra.