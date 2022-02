Voditelja proruskih separatistov pozvala k splošni mobilizaciji

Voditelja samooklicanih Ljudskih republik Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine sta danes pozvala k splošni mobilizaciji. Medtem se na konfliktnih območjih na vzhodu Ukrajine nadaljujejo kršitve prekinitve ognja, v obstreljevanju naj bi umrl najmanj en ukrajinski vojak, poročajo tuje tiskovne agencije. »Pozivam vse moške republike, ki so sposobni nositi orožje v rokah, da se postavijo za svoje družine, otroke, žene in matere,« je na Telegramu zapisal vodja separatistov v Donecku Denis Pušilin.

Pušilin je danes podpisal odlok, ki omogoča splošno mobilizacijo. Za podoben korak so se odločili v Lugansku, kjer moški, stari od 18 do 55 let, ne smejo več zapustiti območja.

Na konfliktnem območju so se sinoči po navedbah separatistov nadaljevali spopadi. Separatisti v Donecku trdijo, da je na njihovo območje ponoči priletelo več deset granat, podobno trdijo v Lugansku. Ukrajinska vojska medtem poroča o 19 kršitvah prekinitve ognja. Kot opozarja nemška tiskovna agencija dpa, informacij ni mogoče preveriti.

Glede na izjavo upornikov na njihovi strani ni bilo nobenih žrtev. So pa smrtno žrtev zabeležili na ukrajinski strani. Gre za prvo potrjeno smrt vojaka v zadnjih nekaj tednih. V obstreljevanju v petek pa sta bila ranjena tudi dva ukrajinska reševalca.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) je pred tem pozno v petek opozorila na povečano število kršitev dogovora o prekinitvi ognja. V Lugansku so zabeležili 648 primerov kršitev, od tega je bilo 519 eksplozij. V Donecku pa so zabeležili 222 kršitev, od tega 135 eksplozij. Gre za opazno povečanje števila kršitev v primerjavi s prejšnjimi dnevi.

Po napovedih separatistov o množični evakuaciji civilistov pa je na mejo z rusko regijo Rostov prispelo že več tisoč ljudi, kjer so zanje pripravili začasne namestitve. Regija Rostov je danes velikega števila ljudi, ki prihajajo iz območij pod nadzorom separatistov, razglasila izredne razmere.

Po navedbah doneških separatistov so na varno prepeljali več kot 6000 ljudi, od tega 2400 otrok. Luhansk pa je po navedbah tamkajšnjih oblasti zapustilo 25.000 ljudi.

Domnevno naj bi na varno skušali spraviti okoli 700.000 ljudi. Pribežnikom pa bo po napovedih ruskega predsednika Vladimirja Putina pomagala tudi ruska vlada, saj naj bi vsak prejel po 10.000 rubljev (okoli 114 evrov).