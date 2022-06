Voditelja Ukrajine in Moldavije pozdravila odločitev EU

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in predsednica Moldavije Maia Sandu sta pozdravila odločitev voditeljev držav članic EU, ki so danes na vrhu v Bruslju Ukrajini in Moldaviji podelili status kandidatk za članstvo v uniji. Odločitev sta označila za zgodovinski trenutek.

Ukrajinski predsednik Zelenski je na Twitterju zapisal, da odločitev voditeljev držav članic EU označuje edinstven in zgodovinski trenutek v odnosih med Ukrajino in Evropsko unijo. Dodal je, da je prihodnost Ukrajine v EU.

Tudi Maia Sandu je v odzivu na Twitterju zapisala, da gre za zgodovinski dan za Moldavijo. »To je nedvoumno in močno sporočilo podpore našim državljanom in evropski prihodnosti Moldavije. Hvaležni smo vam in zavezani, da bomo nadaljevali reforme,« je dodala moldavska predsednica.

Voditelji so obenem priznali evropsko perspektivo Gruzije, status kandidatke za članstvo pa so ji pripravljeni podeliti, ko bo naslovila manjkajoče prednostne naloge, je danes sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

»V naslednjih mesecih smo pripravljeni trdo delati, da bi dosegli status kandidatke,« je v odziv na Twitterju sporočila gruzijska predsednica Salome Zurabišvili.

Čestitke obema novopečenima kandidatkama za članstvo v EU se medtem vrstijo tudi s strani številnih evropskih voditeljev.