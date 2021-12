08.52 Kraljica Elizabeta odpovedala tradicionalno praznovanje božiča v Sandringhamu

Britanska kraljica Elizabeta II. se je odločila prelomiti tradicijo in bo letos božič namesto na svojem posestvu Sandringham praznovala na gradu Windsor. Odločitev je sprejela ob vse višjem številu okužb z novo koronavirusno različico omikron v državi in zaradi možnosti ponovnih omejitev javnega življenja. Kot so ob sklicevanju na vire v kraljevi palači v ponedeljek poročali britanski mediji, je bila kraljičina odločitev »osebna, sprejeta po temeljitem premisleku«. 95-letna monarhinja bo tako družinske člane za božič sprejela na gradu Windsor, pri čemer bodo upoštevani vsi »smiselni preventivni ukrepi in ustrezne smernice«. Elizabeta sicer z najtesnejšimi člani svoje družine božič tradicionalno preživlja na posestvu Sandringham na vzhodu Anglije, kjer se na božični dan udeležijo tudi maše v lokalni cerkvi. Tokratni božič je njen prvi, odkar je aprila po 73 letih zakona izgubila soproga, princa Philipa.

08.00 V NHL le ena tekma, zaradi covida-19 predčasen božični premor

V severnoameriški hokejski ligi NHL so ponoči zaradi težav s covidom-19 odigrali le eno tekmo, in sicer so Dallas Stars s 7 : 4 ugnali Minnesoto Wild. Prav zaradi težav z okužbami pa so se v ligi odločili, da bodo božični premor začeli dva dni prej, kot je bilo predvideno. Kot so sporočili iz NHL, bodo prekinili delovanje v vseh klubih od srede oziroma četrtka naprej, torej dva dni pred sprva načrtovanim božičnim premorom, da bi s tem omejili težave z okužbami. Igralci se bodo lahko v klubske prostore vrnili v nedeljo oziroma ponedeljek in nadaljevali dnevna testiranja. Liga NHL se bo predvidoma nadaljevala 27. oziroma 28. decembra.

07.30 Vodja WHO pred prazniki ljudi pozval, da odložijo druženja in zabave

Vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril, da bi praznična druženja oziroma zabave marsikje lahko privedle do »povečevanja števila primerov, preobremenjenih zdravstvenih sistemov in več smrti« ter ljudi pozval, naj odložijo srečanja, poroča Guardian. »Odpovedan dogodek je boljši od izgube življenja,« je dejal in dodal, »da zdaj obstajajo dosledni dokazi, da se omikron širi hitreje«. Povedal je, da različica omikron povzroča okužbe pri ljudeh, ki so že cepljeni ali so ozdraveli. Ker lahko omikron okuži že cepljene, bi se lahko po besedah Ghebreyesusa vsake 1,5 do tri dni število okužb podvojilo.

Glavna znanstvenica WHO Soumya Swaminathan je dodala, da bi bilo »nespametno« sklepati na podlagi zgodnjih dokazov, da je omikron blažja različica od prejšnjih. Ko se bodo številke povečale, bodo vsi zdravstveni sistemi bolj obremenjeni. Kot je dodala, se omikron uspešno »izmika« nekaterim imunskim odzivom, kar pomeni, da bi morali biti spodbujevalni programi za poživitveni odmerek, ki se izvajajo v številnih državah, usmerjeni k ljudem s šibkejšim imunskim sistemom.

07.06 Omikron je v ZDA že prevladujoča različica

Omikron je v ZDA že postal prevladujoča različica novega koronavirusa – v zadnjem tednu je predstavljal nekaj več kot 73 odstotkov novih primerov, je v ponedeljek sporočil ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). V nekaterih delih ZDA, zlasti na severozahodu in na jugu, omikron predstavlja celo že več kot 90 odstotkov okužb. Podatki temeljijo na tednu, ki se je končal v soboto. V predhodnem tedenskem obdobju je omikron predstavljal le 12,6 odstotka okužb v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vodilni zdravstveni svetovalec ameriškega predsednika Josepha Bidna Anthony Fauci je zaradi hitrega širjenja omikrona v nedeljo posvaril pred slabimi obeti za prihodnjih nekaj mesecev. »Z omikronom se nam obeta nekaj težkih tednov do mesecev,« je dejal.

FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Prav danes bo glede covida-19 imel nagovor tudi Biden. Kot je napovedala tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki, sicer predsednik v odziv na porast primerov ne namerava zapirati države. Z Američani naj bi bil »neposreden in jasen« o prednostih cepljenja, predstavil naj bi ukrepe za okrepitev dostopa do cepljenja in testiranja. Odkar so omikron novembra prvič potrdili v Južni Afriki, se je razširil v že več deset držav in s tem razblinil upanje, da je najhujšega v pandemiji konec. Glede na prve kazalnike sicer ne povzroča hujše bolezni kot delta – še vedno prevladujoča različica –, se pa hitreje širi in v določeni meri obide imunost po cepljenju.

ZDA je že poleti prizadel hud val koronavirusne različice delta. Septembra je nato število okužb upadlo, a od sredine oktobra se znova viša, številke so visoke zlasti v zadnjih dneh. Doslej se je glede na prvotno shemo cepljenja v celoti cepilo okrog 61,5 odstotka prebivalcev. Poživitveni odmerek je prejelo nekaj manj kot 30 odstotkov ljudi.