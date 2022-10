Vodjo jedrske elektrarne v Zaporožju izpustili iz pripora

Igorja Murašova, generalnega direktorja jedrske elektrarne Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine, ki so jo zasedle ruske sile, so izpustili iz pripora, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je na Twitterju zapisal, da je »prejel potrditev«, da se je Murašov »vrnil k svoji družini«.

Predsednik ukrajinskega operaterja jedrskih elektrarn Energoatom je v soboto ruske sile obtožil ugrabitve vodje nuklearke v Zaporožju. Kot je zapisal vodja Energoatoma Petro Kotin, so vojaki Murašova izvlekli iz avta in ga s prevezanimi očmi prepeljali na neznano lokacijo.

IAEA je nato nemudoma stopila v stik z ruskimi oblastmi, ki so potrdile, da je bil Murašov »začasno pridržan« in pripeljan na zaslišanje. Vodja agencije Rafael Grossi je nato danes potrdil, da so Murašova izpustili, pri čemer ni navedel nobenih podrobnosti.

Gneralnega direktorja nuklerke so odpeljali na zaslišanje in ga izpustili. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem nagovoru v nedeljo ponovno obsodil ugrabitev Igorja Murašova. »To je še eno očitno dejanje ruskega terorja, za katerega mora teroristična država tudi odgovarjati,« je poudaril. Grossi je medtem napovedal, da bo kmalu odpotoval v Kijev in Moskvo.