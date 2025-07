Vojaki bi lahko postali del trgovinskih pogajanj

V nadaljevanju preberite:

Trenutno je po različnih celinah nameščenih več kot 200.000 ameriških marincev, mornarjev in vojakov drugih rodov. Čeprav so do zdaj to ameriško breme upravičevali z vlogo globalnega policista, ki skrbi za stabilnost in mir, avtorji poročila menijo, da so vojaške sile ZDA preširoko razprostranjene in da je treba ob obstoječih omejitvah virov, ki so vse očitnejše, izvesti revizijo stroškov in koristi ter v prerazporeditev finančnega bremena v največji možni meri vključiti tudi zaveznike.