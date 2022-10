Vojaški obveščevalci so si prisvajali denar

V nadaljevanju preberite:

Hrvaško vojaško obveščevalno-varnostno agencijo (VSOA) pretresa škandal, ki so ga poskušali prikriti kar nekaj mesecev. Zaradi nezakonite porabe državnega denarja so se znašli na odstrelu generalmajor Ivica Kinder, vodja agencije, in še nekaj posameznikov. Šlo naj bi za nekaj več kot 300.000 evrov.

Hrvaška javnost je presenečena, vendar je hkrati mogoče slišati, da se je o nepravilnostih v obveščevalno-varnostni agenciji šušljalo že precej časa. Zdaj je počilo, z vohunskim škandalom je seznanjeno državno tožilstvo, predsednik Zoran Milanović pa je zahteval razrešitev šefa VSOA Ivice Kinderja. Ta bo dokončno razrešen šele, ko se bodo ustrezne institucije – zlasti Milanović in premier Andrej Plenković – dogovorile o nasledniku v vrhu agencije.