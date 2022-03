Vojna pospešuje energetski premik v Evropi

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija danes pred vrhom EU v četrtzek prihaja z novim predlogi. Med ukrepi za letos velja za ključnega hitro polnjenje skladišč, da bi bilo prihodnjo zimo težav manj. Med predlogi, ki bodo na vrhu kočljivi, so omejitve cen plina na veleprodajnem trgu.To zagovarjajo države, kot so Francija, Italija, Španija. Pazljivi, kot je Nemčija, opozarjajo na številne stranske učinke takšne intervencije, češ, cena se vzpostavi na podlagi ponudbe in povpraševanja.