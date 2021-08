Vojna proti terorju se končuje, kot se je začela, s slavjem talibov

V nadaljevanju preberite:

Mrzlični umik vojske iz Afganistana daje misliti, da se je vojna proti terorju pred 20 leti začela tako, kot se zdaj končuje: z navdušenim slavljenjem afganistanskih talibov nad raztreščenimi žrtvami. Teroristični napadi 11. septembra 2001, na katere je tedanji ameriški predsednik George W. Bush odgovoril z invazijo na Afganistan, so obupance z najvišjih nadstropij nebotičnikov newyorškega Svetovnega trgovinskega centra prisilili, da so skočili skozi okno, da bi se izognili smrti v ognju, zdaj so se nesrečni Afganistanci v strahu pred nečloveškim maščevanjem za prijateljevanje z ZDA in Zahodom oklepali ameriških vojaških letal. Dvema je prijem kmalu popustil.



Najmanj en ameriški vojaški pilot je na kabulskem letališču v tovorno letalo, ki naj bi sprejelo največ 150 ljudi, natlačil več kot 600 potnikov, a kaj je to v primerjavi z neštetimi, ki se upravičeno bojijo za življenje? Ni videti, da je demokratskemu predsedniku Joeju Bidnu mar zanje. V nagovoru ameriškemu ljudstvu je poudaril, da pred 20 leti niso šli v Afganistan, da bi gradili državo ali uveljavljali demokracijo, ampak z jasnim ciljem preprečiti nove teroristične napade na ZDA z afganistanskih tal. To se je po njegovem mnenju posrečilo, saj so tam degradirali Al Kaido in v Pakistanu ubili vrhovnega terorističnega botra Osamo bin Ladna.