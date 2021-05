Vojna za bogastvo, vredno 150 milijard dolarjev

Poldrugi mesec po tem, ko so pripadniki islamistične milice Al Šabab (brez povezav z istoimensko somalijsko milico) v mestu Palma v provinci Cabo Delgado na severu Mozambika brutalno pobili okoli 200 ljudi in nato še več tednov sejali strah po širšem območju, zaradi česar se je pognalo v beg najmanj 75.000 ljudi, na severu države, ki jo je med letoma 1975 in 1992 opustošila državljanska vojna, pa še vedno vlada krvavo brezvladje.



Konflikt na severu Mozambika je izbruhnil oktobra 2017 in je do zdaj zahteval najmanj 3000 življenj, po podatkih Združenih narodov je moralo oditi od doma okoli 700.000 ljudi. Lokalni uporniki – teh po mnenju lokalnih analitikov ni več kot 2000, med njimi pa še zdaleč niso le skrajni islamisti – so napade na vladne sile povzročili v imenu boja proti korupciji, ki je dobila velikanski pospešek po podpisu prvih pogodb z naftno-plinskimi multinacionalkami, med katerimi izstopa francoski Total.