Vojne, ki so jih ZDA začele po 11. septembru, še trajajo

Jeseni bo minilo 20 let od ameriško-koalicijske invazije na Afganistan. Ta je sledila terorističnemu napadu na Združene države 11. septembra 2001. Vojna v Afganistanu se je začela s sovjetsko okupacijo konec sedemdesetih let in s kratkimi premori traja več kot štiri desetletja. »Ameriška vojna« v Afganistanu traja že dve desetletji in ji kljub mirovnemu dogovoru ni videti konca. Podobno velja za ameriško vojaško prisotnost v Iraku, ki bo marca »polnoletna«. To je za oboroženi konflikt neverjetno dolgo obdobje, a v 21. stoletju so nedokončane vojne standard. Dodamo lahko Sirijo, Jemen in Libijo.