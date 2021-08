Vojska in policija ne obvladata kartelov

V nadaljevanju preberite:

Iz Aquilille je med spopadi pobegnilo več kot osem tisoč prebivalcev, dobra polovica vseh, zatekli so se k sorodnikom v druge kraje. Aprila letos je mestece obiskal papeški nuncij Franco Coppola, imeli so veliko mašo, take prireditve karteli dovolijo. Potem so se spopadi mirno nadaljevali.



Kartel Jalisco se z resnico, kakor so jo predstavili na TV Milenio, ni strinjal. Njegov šef, ki mu pravijo Mencho, imenuje pa se Nemesio Oseguera Cervantes, je sporočil, da bodo Azuceno Uresti ubili. To bodo storili pred kamerami, da bodo pokazali vsemu svetu, kako se nihče ne sme obnašati do najmočnejšega kartela v deželi in na svetu. Njegov kartel, ki se ponaša s kratico CJNG, ima v lasti največje laboratorije, obvladuje tudi trgovino na drobno, za prevlado je moral pobiti privržence Združenih kartelov, ki so v zvezni državi Michoacán vladali prej.